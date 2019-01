Lettre ouverte sur la sauvegarde du Club de golf Candiac

Crédit photo : Le Reflet - Archives.

Lettre ouverte aux signataires de la pétition,

Nous vous écrivons aujourd’hui, car nous recevons encore des demandes d’information concernant le statut de la pétition à laquelle vous avez participé.

Nous vous informons que le Comité RRCandiac a déposé le 12 octobre 2018 à l’hôtel de ville de Candiac une pétition de 1 209 signataires (dont 1 008 répartis dans les 8 districts de Candiac). L’énoncé de la pétition se lisait comme suit:

«Nous, résidents de Candiac, demandons au Conseil de ville de protéger l’espace vert du golf de Candiac. Nous sommes opposés à tout développement immobilier sur le site du Club de golf de Candiac et présentons cette pétition pour contester tout changement à cet usage qui pourrait causer plus de circulation, de pollution et de bruit.»

Veuillez noter que lors d’une rencontre du Comité RRCandiac tenue le 2 octobre 2018, les membres présents ont convenu à l’unanimité, au nom des signataires de la pétition, de ne pas soutenir le projet de développement proposé pour l’espace vert du golf de Candiac.

La disparition de l’espace vert de 18 trous que représente le golf de Candiac serait, selon nous, la perte d’un héritage irrécupérable pour les citoyens de la ville. Les impacts décidément néfastes d’un tel projet ont motivé la décision des membres du Comité.

Malgré le support indéfectible de nos élus concernant le zonage actuel, nous devons maintenant faire preuve de diligence accrue car le golf est une cible de premier choix pour les promoteurs et spéculateurs immobiliers.

Merci pour votre soutien,

Comité du Regroupement des résidents de Candiac