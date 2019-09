Lettre ouverte : Une coupure de service injustifiable

Je suis un citoyen de La Prairie qui voyage principalement en autobus et je n’ai pas l’habitude de me plaindre pour des petits manquements comme un retard, un bouchon de circulation ou un autobus qui ressemble à une boîte de biscuits soda…

Mais depuis le 8 septembre 2019, la compagnie Transdev (fournisseur d’exo) a décidé d’annuler un embarquement sur son premier départ du matin du circuit 340 en direction du métro Longueuil. Normalement, celui-ci part du terminus de Candiac à 8h12 pour ensuite ramasser des passagers au terminus de La Prairie vers 8h20 avant d’emprunter la 132 vers le métro Longueuil, tel qu’indiqué dans leurs nouveaux dépliants, leurs écrans électroniques ainsi que leurs horaires affichés au terminus.

Or, depuis cette date, l’autobus n’arrête plus à La Prairie. Il quitte Candiac pour se rendre à Longueuil directement sans faire l’escale (d’environ 10 minutes) à La Prairie. Il se rend pratiquement vide au métro!

Pourquoi le circuit existe-t-il en premier lieu? Pour brûler de l’essence? Pendant ce temps, les passagers attendent à La Prairie un autobus qui ne viendra jamais. Nous étions cinq passagers à attendre inutilement à La Prairie le dimanche 15 septembre, la plupart pour aller travailler.

Ça fait deux semaines de suite que nous attendons pour rien, car la modification du trajet n’est pas indiquée. J’ai dû prendre un autre autobus, arriver en retard et, en plus, me faire couper ma paye. Y a-t-il un directeur du transport dans cette compagnie?

Qui prend de telles décisions de dernière minute sans aviser les usagers ? J’ai déjà travaillé dans une société de transport d’autobus et je n’ai jamais vu ce genre d’improvisation. Ça ressemble à du mépris. Je devrais en aviser le conseil municipal et, pourquoi pas, les médias.

P.S.: J’ai porté plainte directement à la compagnie de transport le 16 septembre et on n’a toujours pas retourné mon appel, tel que promis. J’avais aussi avisé un superviseur la semaine précédente.

Eric St-Laurent

La Prairie