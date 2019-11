Leucan Montérégie recevra 39 685$ grâce à la campagne du Biscuit Sourire de Tim Hortons

La Montérégie était tout sourire lors de la campagne du Biscuit Sourire de Tim Hortons cette année! Le simple geste d’acheter un biscuit aux pépites de chocolat décoré de deux yeux bleus et d’un sourire rose a permis d’amasser 39 685$ pour Leucan Montérégie, dans le cadre d’une campagne nationale qui a établi un nouveau record.

«Chaque année, on a toujours hâte de participer à la campagne du Biscuit Sourire, souligne le directeur des opérations régionales pour les restaurants Tim Hortons du groupe Denis Bourque Steven Wintle. Je tiens à remercier nos clients et nos membres d’équipe dévoués; c’est grâce à eux que la campagne de cette année a été couronnée de succès. L’argent qu’on collecte nous permet de poser des gestes qui comptent vraiment dans nos communautés, et on a été ravis de participer à la campagne encore cette année.»

La campagne du Biscuit Sourire 2019, qui avait lieu du 16 au 22 septembre, permettra de verser la somme record de 9,8 M$ à plus de 550 organismes caritatifs partout au pays.

«C’est incroyable que le simple achat d’un biscuit puisse faire une si grande différence, se réjouit Karine Henry, de Leucan Montérégie. On souhaite remercier Tim Hortons de son soutien continu. On est très heureux que notre communauté ait décidé d’appuyer Leucan Montérégie si chaleureusement, et on a hâte de faire vraiment une différence grâce aux fonds recueillis.»

(Source: Leucan Montérégie)