La région se mobilise pour retrouver leur fils autiste

Crédit photo : Archives

Michèle et son conjoint Jérôme manquent de mots pour remercier les gens qui ont partagé leur statut Facebook à l’effet que leur garçon autiste avait disparu, le 8 octobre, en début d’après-midi. Celui-ci a été retrouvé sain et sauf trois heures plus tard.

«Nous vous trouvons tout simplement EXTRAORDINAIRES. Des gens que nous ne connaissons même pas à la recherche de notre fils. Juste WOW! Quelle belle communauté ! MERCI du fond du cœur», a écrit la résidente de Candiac dont on tait le nom pour ne pas identifier son fils d’âge mineur.

Michèle est par la suite venue au Reflet pour témoigner publiquement de sa gratitude. La maman est renversée par la force des réseaux sociaux et l’entraide manifestée par la population ce jour-là.

«Je suis tellement reconnaissante. Je voudrais pouvoir acheter une bouteille de vin à chacun! Ils ont vraiment fait toute la différence», poursuit celle qui a répondu personnellement à chaque commentaire.

1 600 partages

Cet après-midi-là, en moins de deux heures, son statut a été partagé plus de 1600 fois et a recueilli quelque 325 commentaires d’internautes. Des gens affirmaient qu’ils partageaient son statut, d’autres ont écrit être partis à la recherche de son fils dans leur quartier.

Certains lui faisaient même des comptes-rendus de leurs démarches.

«Regardé en arrière de Ben et Florentine, le long de l’autoroute», a écrit Stéphanie Graddon.

«Je vais aller en vélo sur la piste St-François-Xavier vers le CLSC Kateri» a mentionné Lambert Lepage.

Finalement, leur fils a été retrouvé dans le secteur des F, «à l’autre bout complètement de la Ville de Candiac», explique sa mère, puisqu’ils demeurent dans le quartier des D.

À ce moment, la police s’apprêtait à lancer un avis de recherche.

«Les policiers ont aussi été extraordinaires», remercie Michèle.

Lorsque la maman a réécrit sur les réseaux sociaux pour rapporter que son fils avait été retrouvé, les internautes se sont dits soulagés.

«Bonne nouvelle! J’avertis mes ados qu’il peuvent arrêter de chercher, a répondu Julie Pinard. Michèle, pas de quoi !!! Je n’ose pas imaginer dans quel état j’aurais été si ç’a avait été moi et j’aurais apprécié moi aussi l’aide du voisinage.»