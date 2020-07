Leurs visages affichés à Delson pour souligner leur graduation

Plus d’une quarantaine de finissants ont répondu à l’appel de la Ville de Delson d’afficher leur photo sur une mosaïque visant à les féliciter.

Des copies du cadre géant ont été installées sur le boul. Georges-Gagné et à l’entrée du parc de la Tortue. Six finissants ont également reçu une bourse de 100$ remise par la Ville et le député de La Prairie, Christian Dubé, le 14 juillet, soit Maude Coallier, Emilie Leclair, Samuel Caissy, Alexia Tremblay, Émile Robert et Audrey Dubé-Morneau.

«Bravo pour votre persévérance et votre engagement dans vos études! Je suis fier et heureux d’encourager de belles initiatives de la sorte dans notre circonscription», a affirmé M. Dubé sur sa page Facebook.

L’initiative de la Municipalité découle du report du bal des finissants et de la cérémonie de graduation en raison de la pandémie. La Ville de Candiac, notamment, avait tenu un défilé dans ses rues.