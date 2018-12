L’ex-mairesse Simon embauchée par la députée caquiste

Crédit photo : Michel Thibault

La députée de Châteauguay, MarieChantal Chassé, a terminé l’embauche des membres qui composent son équipe du bureau de circonscription, à Châteauguay.

Parmi ceux-ci, on confirme que l’ex-mairesse Nathalie Simon s’occupera des relations médias en plus d’être le lien entre les citoyens de la circonscription et la députée.

Charles-Olivier Patenaude, candidat défait à un poste de conseiller municipal dans l’équipe de l’ex-mairesse Nathalie Simon aux dernières élections municipales, assumera le poste de directeur de circonscription. Il jouera le rôle de «courroie de transmission» entre les représentants des municipalités et la députée. «On savait que cette situation (l’embauche de l’ex-mairesse Simon) aurait pu causer des irritants, alors c’était déjà prévu que je m’occuperais des relations avec les représentants des MRC et des villes» précise M. Patenaude. Le maire de Châteauguay, Pierre-Paul Routhier, dont le parti a balayé celui de Mme Simon aux municipales de novembre 2017, ne voyait pas d’un bon œil son embauche par la députée.

Une autre employée, Johanne Ménard, qui occupe le poste d’adjointe administrative, complète l’équipe du bureau de Châteauguay. Les questions qui relèvent plus du ministère de l’Environnement seront reléguées au conseiller politique de Mme Chassé à Québec (à son bureau de ministre).

Pas de «privilèges»

Bien qu’il se soit impliqué dans la campagne électorale de Mme Chassé, son directeur de bureau assure qu’il n’y a pas eu de « privilèges».

«Autant moi que Mme Simon avons dû envoyer notre CV à la centrale de la CAQ. Nous sommes passés par le même processus que d’autres candidats pour ces postes, soutient-il. Et on veut travailler tout le monde ensemble (peu importe les allégeances politiques). On a déjà fait une tournée, avec Mme Chassé, pour rencontrer les maires de la circonscription fin octobre. Plusieurs organismes communautaires ont aussi été rencontrés», fait savoir M. Patenaude.

Le bureau de Mme Chassé à Châteauguay est ouvert depuis le début décembre au 233, boulevard Saint-Jean-Baptiste.