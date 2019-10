L’Expo-concours à La Prairie fête ses 27 ans

Depuis 27 ans, l’Expo-concours de La Prairie est l’un des plus importants concours en arts visuels de la Montérégie, avec plus de 10 500$ remis en prix cette année. Il présente les œuvres de plus de 200 artistes québécois au Centre multifonctionnel Guy-Dupré, du 8 au 13 novembre. L’entrée est gratuite.

Le concours fait aussi place aux artistes âgés de 5 à 17 ans avec sa catégorie Jeunesse.

Horaire détaillé

Vernissage et dévoilement de la sélection du jury

Vendredi 8 novembre

Ouverture des portes à 18 h

Dévoilement de l’œuvre numérique interactive à 18 h 45

Remise des prix à 19 h 30

Exposition

Samedi 9, dimanche 10 et lundi 11 novembre de 13 h à 16 h

Mardi 12 novembre de 9 h 30 à 20 h 30

Mercredi 13 novembre de 13 h à 18 h

Prix Choix du public et annonce des lauréats

Mercredi 13 novembre à 18 h

Du vendredi 8 au mercredi 13 novembre 2019