Lexus dévoile son premier véhicule électrique, l’UX 300e

Article par Guillaume Rivard

Toyota et Lexus sont grandement réputés pour leurs véhicules hybrides, mais n’offrent pas encore de modèle 100% électrique sur le marché.

Pendant que le premier travaille sur un VUS électrique avec Subaru, le second profite aujourd’hui du Salon de l’auto de Canton (Guangzhou) en Chine pour dévoiler un premier véhicule entièrement 100% électrique, l’UX 300e.

Ainsi, Lexus a choisi non pas de créer un tout nouveau produit, comme l’ont fait par exemple Audi (e-tron) et Jaguar (I-PACE), mais plutôt de développer une version électrique d’un modèle existant, à l’image de Volvo (XC40 Recharge) et bientôt BMW (iX3).

Basé sur le multisegment sous-compact UX, le Lexus UX 300e bénéficie de l’ajout de renforts et de nouveaux réglages des amortisseurs afin de l’adapter aux changements dynamiques induits par l’électrification.

Il renferme un moteur de 150 kW (201 chevaux) et une batterie de 54,3 kWh installée sous le plancher de l’habitacle. L’autonomie s’élève à 400 kilomètres selon l’archaïque protocole européen NEDC, mais il serait plus réaliste de s’attendre à un peu moins de 300 kilomètres. La capacité de recharge rapide se limite à 50 kilowatts.

Divers modes de conduite sont proposés et quatre niveaux de récupération d’énergie sont possibles lors des décélérations. En outre, une application mobile permet de vérifier le niveau de charge des batteries et l’autonomie restante, de programmer des recharges et de contrôler à distance la température de l’habitacle.

La commercialisation du Lexus UX 300e débutera en Chine et en Europe l’an prochain, puis au Japon au début de l’année 2021. Pour le moment, rien n’indique qu’il fera le saut chez nous. Lexus n’a pas encore précisé ses plans nord-américains en matière de véhicules électriques.