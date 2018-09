Lexus dévoilera une RC améliorée au Salon de Paris

Article par Olivier Beaulieu

C’est officiel : Lexus présentera une mise à jour de son coupé sportif RC au Salon de l’auto de Paris qui se déroulera du 4 au 15 octobre prochain. Elle sera mise en vente au Japon dès l’automne prochain, suivi de près par l’Amérique.

Quatre ans après le lancement du Lexus RC, le manufacturier a cru bon de rafraîchir légèrement la voiture et la garder au goût du jour. Au niveau des changements annoncés par le constructeur, on sait que le design de la voiture sera très semblable à celui de la version actuelle. On ne modifiera que quelques aspects esthétiques comme « un nouveau coin du pare-chocs avant qui s’inscrit dans le prolongement des phares, et une calandre à motif grillagé dont les formes se transforment progressivement de haut en bas ».

Plus concrètement, l’équipe de Lexus affirme que la RC révisée recevra « en outre des améliorations à l’aérodynamisme, aux pneus, à la suspension, ainsi qu’aux sensations au volant. À l’image de la LC, ces perfectionnements se traduisent par une conduite plus incisive et plus raffinée ». Enfin, aucune nouvelle motorisation ne sera offerte avec ce rafraîchissement. L’équipe d’ingénieurs a cependant précisé qu’une amélioration perceptible a été apportée à la réponse de l’accélérateur pour une conduite rehaussée.