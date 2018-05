Lexus ES 2019 : on s’en va à Nashville pour la conduire!

Article par William Clavey

Depuis son introduction en 1990, la Lexus ES s’est montrée fidèle à sa mission d’offrir aux consommateurs une berline de luxe intermédiaire misant en premier lieu sur le confort absolu et une fiabilité indéniable. Tandis que la GS se charge de pourchasser les Allemands dans la course de la berline sportive la plus performante, l’ES se contente, encore aujourd’hui, d’être la bagnole veloutée du constructeur.

Pour sa septième génération, les savants de Lexus l’ont entièrement repensée, tout en la laissant intacte là où ça compte. C’est à Nashville, au Tennessee, où on aura la chance de la mettre à l’essai.

La « Camry de luxe »

Parmi les berlines Lexus, la ES a longtemps eu la réputation d’être une Camry (ou une Avalon) plus luxueuse, et cette affirmation n’est pas entièrement fausse, car cette nouvelle ES repose sur la nouvelle plate-forme GA-K, la même utilisée pour la Camry et l’Avalon, confiant à l’ES 2019 des dimensions plus imposantes, notamment un empattement allongé de 50 mm.

De série, toutes les ES 2019 seront munies d’un V6 atmosphérique de 3,5 litres, le même que dans la Toyota Camry et la Toyota Avalon. Ici, il déploie 302 chevaux et un couple de 267 lb-pi. Une seule boîte de vitesse est jumelée à ce moteur, soit une automatique à huit rapports. Les consommateurs pourront aussi opter pour une déclinaison hybride combinant un quatre cylindres de 2,5 litres à un petit moteur électrique, octroyant à la berline une consommation mixe ville/route déclarée par Lexus de 5,3 L/100 km.

Le rouage à traction demeure l’unique configuration possible à l’heure actuelle, faisant de la ES une des seules berlines intermédiaires de luxe à ne pas offrir une transmission intégrale sur notre marché. Pour la première fois depuis son existence, une déclinaison F SPORT sera offerte pour la ES.

Nous avons bien hâte d’y prendre le volant et de goûter à son niveau de luxe et de raffinement rehaussés. Restez donc des nôtres pour notre compte-rendu complet sur les routes du Tennessee!