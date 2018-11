Lexus lance le LX 570 Inspiration Series 2019

Article par Olivier Beaulieu

Aujourd’hui, Lexus lance une édition spéciale de son énorme VUS pleine grandeur, le LX 570 Inspiration Series. Cette version se distingue par de nouvelles technologies, et ne laisse personne indifférent tant sur le plan du look que du luxe.

Jennifer Barron, directrice gestionnaire de Lexus au Canada, affirme par voie de communiqué que le LX 570 Inspiration Series est « généreusement équipé de technologies intelligentes, de caractéristiques de sécurité évoluées et de sièges luxueux pour 8 occupants » et que « le LX vous permet de voyager suivant vos envies et vos humeurs du moment, dans un confort et un style hors pair ». Le LX reçoit entre autres un ensemble de roues 21 pouces, des marchepieds éclairés, des lave-phares et un pare-chocs arrière à marchepieds.

À l’intérieur, on retrouve huit sièges recouverts d’un cuir souple. Les sièges avant sont évidemment chauffés et ventilés, et offrent 10 ajustements pour le conducteur et 8 pour le copilote. Il y a également une chaîne stéréo Mark Levinson de 450 watts et 19 haut-parleurs commandés par un écran ACL de 12,3 pouces.

Côté moteur, on parle d’un V8 de 5,7 litres libérant une cavalerie de 383 chevaux et un couple de 403 lb-pi. Cette motorisation permet au VUS pleine grandeur LX 570 d’afficher une capacité de remorquage de 3 175 kg (7 000 lb), renforcée par un système de stabilisation de remorque et un contrôleur de freins de remorque. On parle donc d’une cote de consommation de 15,8 L/100 km (ville/route combinée).

Le Lexus LX 570 2019 avec groupe Exécutif se détaille à partir de 110 300 $ et comprend plusieurs équipements de série luxueux. Il est proposé en cinq couleurs extérieures qui se déclinent en deux ou trois couleurs intérieures différentes. La déclinaison Inspiration Series se détaille quant à elle à partir de 112 350 $ et elle est disponible en édition limitée.

Selon Lexus, « il est offert habillé d’un Noir onyx exclusif et d’un intérieur blanc avec des garnitures et une doublure de pavillon noires. La liste de touches de finition exclusives comprend également des roues de 21 po en alliage forgé noir, des phares et feux arrière à lentilles fumées, une calandre chromée noire, des poignées de portière extérieure chromées noires, des phares antibrouillards avec encadrement noir, ainsi que des tapis protecteurs et tapis de compartiment de charge Édition noire ».