Lexus LM : hein? Une fourgonnette?

Article par Michel Deslauriers

Évidemment, les goûts ne se discutent pas. Si l’on affiche une préférence marquée pour les VUS en Amérique du Nord, et les Européens affectionnent toujours les familiales, le marché de la Chine semble adorer n’importe quel format de véhicule offrant beaucoup d’espace aux places arrière.

Au Salon de l’auto de Shanghai se déroulant cette semaine, la marque de luxe Lexus présente son tout dernier modèle, et c’est une fourgonnette.

D’abord, il convient de préciser que la Lexus LM ne sera pas commercialisée chez nous, où les fourgonnettes n’ont plus la cote depuis plusieurs années maintenant. Mais en Chine et dans d’autres marchés asiatiques, elles sont toujours populaires.

Deux motorisations sont proposées dans ce nouveau véhicule de Lexus. Le LM 350 mise sur un V6 de 3,5 litres, alors que la LM 300h est plutôt équipée d’un système hybride composé d’un quatre cylindres de 2,5 litres et d’au moins un moteur électrique. Les acheteurs peuvent également opter pour un rouage à traction ou intégral.

Un aménagement à sept passagers est offert, avec des sièges individuels à la deuxième rangée et une banquette à trois places à l’arrière. Selon Lexus, cette configuration sera choisie par les gens d’affaires ayant une famille à transporter.

Pour les gens désirant se faire reconduire dans un environnement chic, comme s’ils voyageaient en première classe à bord d’un avion, un aménagement à quatre places est aussi disponible. Les deux fauteuils arrière incluent un dossier inclinable, un rembourrage moelleux comme dans un sofa de salon ainsi qu’une fonction de ventilation.

Bien entendu, l’habitacle est enveloppé de cuir, et l’on peut aussi équiper la Lexus LM d’une cloison isolant les passagers arrière du chauffeur, dans laquelle est intégrée un écran de 26 pouces. De plus, on a installé du rangement pour des parapluies et un réfrigérateur entre autres.

La Lexus LM concurrencera notamment la marque Buick en Chine, qui propose non pas une, mais deux fourgonnettes, soit la GL6 et la GL8.