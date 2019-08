Lexus NX 2020 : bonne baisse de prix pour l’hybride

Article par Guillaume Rivard

Le multisegment compact de luxe Lexus NX 2020 est maintenant en vente chez les concessionnaires canadiens et, bien que peu de changements aient été apportés pour la nouvelle année-modèle, il y en a un qui fera bien plaisir aux acheteurs de la version hybride et à leur portefeuille.

En effet, le prix de base du NX 300h a été réduit de 51 250 $ à 46 650 $ (transport et préparation en sus), ce qui fait qu’il ne coûte que 2 500 $ de plus que la version NX 300 régulière, affichée à 44 150 $.

Avec une consommation moyenne (ville et autoroute) de seulement 7,5 L/100 km, le Lexus NX 300h 2020 coûtera grosso modo 1 950 $ en essence annuellement, selon les calculs de Ressources naturelles Canada, alors que la facture pour le NX 300 (9,7 L/100 km) s’élèvera à 2 813 $. Autrement dit, après trois ans et 60 000 kilomètres environ, la dépense additionnelle à l’achat sera rentabilisée. Intéressant!

Restons dans les prix pour vous mentionner que le NX 300h propose deux groupes d’options, soit Premium à 3 950 $ et Exécutif à 12 650 $. C’est nettement moins que le modèle à essence, disponible avec les groupes Premium, Luxe (9 450 $) et Exécutif ainsi que les séries F SPORT 1 (7 300 $), F SPORT 2 (10 350 $) et F SPORT 3 (13 150 $).

Ce qui est bien par ailleurs, c’est que les plus récentes technologies d’aide à la conduite, dont l’aide au maintien dans la voie (groupes Premium et plus élevés) et le système précollision avec détection des piétons en conditions de faible éclairage et détection des cyclistes, s’ajoutent à l’équipement du Système de sécurité Lexus+ 2.0, et ce, sans augmentation du PDSF. Cette suite de technologies de sécurité actives équipe désormais de série tous les modèles Lexus 2020.

Autre nouveauté pour 2020, un intérieur rouge Rioja avec garnitures noires vient s’ajouter aux combinaisons de couleurs déjà proposées.

Sous le capot, rien ne change. Le NX 300 dispose d’un moteur turbo à quatre cylindres de 2,0 litres (235 chevaux) jumelé à une boîte automatique à six rapports, tandis que le NX 300h emploie un moteur à quatre cylindres de 2,5 litres et un moteur électrique (194 chevaux au total) avec une boîte à variation continue. Tous les deux misent sur un rouage intégral avec répartition active du couple.

Rappelons que les Lexus NX et NX hybride destinés à l’ensemble du marché nord-américain seront assemblés à Cambridge, en Ontario, à compter de 2022. Ils rejoindront ainsi leurs grands frères sur la chaîne de montage, soit les RX et RX hybride.