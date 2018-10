L’Halloween à Saint-Philippe

Crédit photo : Pixabay

Les super-héros prendront la Ville de Saint-Philippe d’assaut à l’occasion de la grande fête d’Halloween organisée par la Municipalité le 31 octobre.

Batman, Spiderman, Ironman, les Tortues ninjas et Wonder woman seront présents au Parc Gérard-Laframboise, dès 17h30.

Trois mini spectacles de 15 minutes seront présentés à 18h, 18h45 et 19h30. De plus, des activités de formation de super-héros et d’épreuves de force animeront la soirée pendant laquelle du chocolat chaud, du café et des gâteries seront servis.