L’Halloween sera-t-elle reportée ou annulée chez-vous dû au confinement de la covid-19?

Bien que le ministre de la Santé du Québec ait dit qu’il était encore trop tôt pour se prononcer sur la situation de l’Halloween en temps de covid-19 et de reconfinement. Les municipalités se posent tout de même la question: annuler ou pas la distribution de bonbons le soir de l’Halloween?

Pas de chance pour les amateurs de la fête de l’horreur ou pour les enfants qui rêvent de parader en costume pour aller chercher des bonbons.

En 2019, l’annulation de l’Halloween due au mauvais temps a beaucoup fait jaser. Nombreux espéraient pouvoir se reprendre cette année, mais c’est loin d’être une chose certaine à cause de la pandémie.

Déjà une décision de tout annuler

À ce jour, la Ville de Rouyn-Noranda en Abitibi a pris la décision d’annuler les festivités du 31 octobre. Pour le moment, elle est la seule à avoir fait ce choix hâtif.

Le quotidien 24 Heures a contacté Montréal, Laval, Longueuil et Québec pour savoir si leur administration avait aussi pris une décision à ce sujet.

Aucune d’entre elles n’a encore pris la décision formelle d’annuler l’Halloween. Les municipalités disent plutôt qu’elles se conformeront au verdict de la Santé publique une fois celui-ci annoncé.

Bref, il semble qu’actuellement le sort de l’Halloween soit entre les mains de la Santé publique et de ses directives.

La situation risque d’évoluer rapidement dans les prochains jours et on devrait bientôt avoir des réponses à savoir si on pourra déambuler dans les rues en famille ou non.