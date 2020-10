C’est aujourd’hui le grand jour, l’Halloween est finalement à nos portes!

L’heure est à la créativité, pas question de laisser gagner la pandémie…

Non seulement on a besoin de toute son imagination pour se trouver un beau costume, mais on doit également être doublement inventif pour donner des bonbons de manière inusitée!

Article publié sur francoischarron.com le 31 octobre 2020