L’heure de la retraite pour le chien policier Sako

BONNE RETRAITE SAKONotre ami et collègue canin SAKO a pris sa retraite vendredi. Et comme il fallait s'y attendre, son dernier quart de travail n'a pas été de tout repos. Fidèle à son habitude, SAKO a ''performé'' jusqu'à la dernière minute lors de son ultime sortie officielle et a participé à l'arrestation de 4 suspects à Longueuil. Une vraie machine! Rappelons-nous que SAKO a entrepris sa brillante carrière lors de sa formation en septembre 2010.Son compagnon de tous les jours, l'agent Steeve Tremblay, le gardera maintenant avec lui à la maison, afin qu'il puisse se la couler douce au cours d'une retraite bien méritée.L'équipe du SPAL, tient à te remercier pour tous les services rendus à l'agglomération de Longueuil, une communauté que tu as très bien servi au cours des 9 dernières années!

Posted by Service de police de l'agglomération de Longueuil on Monday, April 15, 2019