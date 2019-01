L’heure est à l’électrique chez Hyundai

Article par Frédéric Mercier

Les véhicules électriques sont de plus en plus nombreux dans l’industrie automobile, et c’est chez Hyundai que se trouve l’un des modèles les plus attendus de 2019 dans cette catégorie.

Le Hyundai Kona électrique 2019, comme son nom l’indique, est une variante entièrement électrique du Kona. Hyundai promet une autonomie de 415 kilomètres, et le véhicule se détaillera à partir de 45 599 $ avant les frais de transport et de préparation.

À ce prix, le Kona deviendra assurément un véhicule électrique très couru au Québec. Comme ses concurrents, ce modèle sera éligible à une remise gouvernementale de 8 000 $ dans le cadre du programme Roulez électrique, instauré par le gouvernement du Québec.

Côté motorisation, on parle d’un moteur de 150 kW alimenté par une batterie de 64 kWh. La puissance déclarée par le constructeur est de 201 chevaux et le couple est de 290 lb-pi. On promet un temps de recharge de 9 h 35 lorsque branché sur une borne niveau 2 et 75 minutes sur une borne rapide de 400 V. Seul le rouage à traction est offert pour le moment.

Un concept éclaté en primeur canadienne

Pour une première fois au Canada, Hyundai profitera de sa présence au Salon de l’auto de Montréal pour présenter son concept Le Fil Rouge. Oui, un nom français pour un véhicule coréen!

D’abord dévoilé en mars dernier au prestigieux Salon de Genève, le concept Le Fil Rouge se veut une réinterprétation moderne du Coupe Concept, un prototype développé par Hyundai en 1974 qui avait alors permis au constructeur de se faire connaître à l’échelle mondiale.

Le concept Le Fil Rouge, une berline aux lignes extrêmement fuyantes, mise sur l’aérodynamisme et sur un gigantesque empattement pour offrir un design qui semble sorti du futur.

À l’intérieur, Hyundai propose un habitacle très épuré intégrant quatre sièges d’un design tout aussi spectaculaire que celui de la carrosserie du véhicule. Aucun détail n’a été avancé quant à la motorisation.

On semble bien loin d’une version de production, mais le concept Le Fil Rouge donne une bonne idée de ce vers quoi les designers de Hyundai souhaitent se diriger au cours des prochaines années.

Les visiteurs du Salon de l’auto de Montréal pourront admirer ça de plus près au Palais des congrès, du 18 au 27 janvier!