L’histoire de Sainte-Catherine exposée au parc Optimiste

Seize tableaux illustrent et racontent plus de trois quarts de siècle d’histoire de Sainte-Catherine au parc Optimiste, et ce, jusqu’à la fin octobre. Ceux-ci rappelleront des souvenirs à certains au sujet de leurs ancêtres et pour d’autres, ils représenteront une occasion de découvrir la vie des pionniers de la municipalité fondée en 1937 et habitée depuis plus de 300 ans, entre autres.

L’installation contient des textes tirés du Vieux journal de Sainte-Catherine, une publication distribuée gratuitement aux résidents de la Ville en 2012, à l’occasion du 75e anniversaire. Un appel à tous avait alors été lancé par Lise Forcier, bibliothécaire, pour rassembler des photos de citoyens. Un grand nombre d’images a été fourni par Anne-Marie Guay-Trudeau. D’autres résidents comme Philippe Riopel et André Vincent ont mis à la disposition de la Ville des souvenirs au sujet de la voie maritime et de la crise du verglas. Puis, la rédactrice en chef du Reflet avait donné accès aux archives du média local.

Le livre Ville de Sainte-Catherine, trois siècles d’histoire au fil des rapides, de Jean Martin, a également fait partie des documents utilisés pour monter l’exposition.

«L’histoire de Sainte-Catherine est intimement liée à notre bord de l’eau exceptionnel! J’espère de tout cœur que citoyens et passants profiteront de ces installations pour s’imprégner de moments qui ont façonné le développement de notre communauté tout en s’abreuvant des paysages enchanteurs de ce parc emblématique», souligne la mairesse Jocelyne Bates.