L’homme fort Steve Bourgeois n’est plus

Crédit photo : Le Soleil de Châteaugay

Parmi les hommes les plus forts du Québec, Steve Bourgeois est décédé subitement le vendredi 9 novembre à son domicile de Châteauguay. Il n’avait que 49 ans.

«Pour moi, il était comme un grand frère. C’était un homme dédié à son entourage. Il était toujours prêt à aider, à soutenir, à écouter. C’était une très bonne personne», confie Roxanne Frank, amie et voisine de Steve Bourgeois depuis 15 ans.

«Il était très humble, c’est ça que j’aimais de lui», témoigne-t-elle.

Ami proche du Hercule de Châteauguay, Hugo Girard lui a rendu un hommage touchant sur son compte Facebook.

«C’était mon ami, mon frère ! Dans les bons et mauvais moments on a toujours réussi à faire en sorte de mettre notre amitié de l’avant au lieu des différends. Dans les tempêtes que j’ai dû passer peu sont restés avec moi à contre vent mais pas STEVE, si j’étais pour tomber il serait tombé avec moi. C’était le genre de personne que tu veux dans ton coin quand tu vas au combat ! Nous avons tellement d’aventures ensemble que tu voulais même en faire un livre Hahahaha. J’espère que tu garderas un œil sur moi de là-haut !!» a-t-il exprimé.

Parmi les plus forts

Colosse de 1,91 m (6 pieds 3 pouces) et 146 kg (323 lbs) dans les années 2000, Steve Bourgeois s’est démarqué à plusieurs championnats de force. Il s’est entre autres classé 2e, en 2005, à la compétition «L’homme le plus fort au Québec». Il a obtenu le 3erang à ce même rendez-vous en 2004 et en 2001.

Ses exploits ont fait la manchette du journal Le Soleil de Châteauguay à quelques reprises.

Hommage privé

Steve Bourgeois a été retrouvé sans vie dans son logement. La cause du décès n’est pas connue. Sa famille souhaite vivre son deuil dans l’intimité, a fait savoir Mme Frank.