L’homme qui a chaviré à Sainte-Catherine pourrait avoir été retrouvé

L’individu qui a disparu dans les eaux du Fleuve Saint-Laurent après avoir chaviré à Sainte-Catherine, le 8 juillet, pourrait avoir été retrouvé. Un corps a été repêché aux îles de Boucherville, le 12 juillet.

La Sûreté du Québec (SQ) ne confirme pas l’identité du corps retrouvé. Recontactée ce matin, Aurélie Guindon, porte-parole, n’est pas non plus en mesure d’affirmer que ce serait l’individu qui a sombré dans le fleuve.

La Garde côtière du Canada (GCC) laissait quant à elle savoir, que les recherches ont cessé.

«Le dossier est maintenant celui d’une personne disparue. Il a été transféré à la Sûreté du Québec», a indiqué Guylaine Beaudoin, porte-parole à la GCC.

Le Reflet attend une mise à jour de la SQ.

Rappel des événements

Le pêcheur Robert Ferguson qui prenait aussi place dans l’embarcation qui a chaviré près du RécréoParc a été secouru. Il a livré un témoignage à Radio-Canada au lendemain des événements.

Il raconte qu’il ne connaissait pas l’homme qui a disparu.

«Il m’a demandé si j’étais capable de lui donner un lift. Il voulait aller sur la petite île en face, raconte-t-il. Je lui ai dit « pas de problème ». Mais quand je suis arrivé à la petite île, il m’a dit : « Non, ce n’est pas celle-là, c’est l’autre ». Il parlait en fait de la grande île qui est plus loin, l’île au Diable. Et là, je me suis dit que c’était pas mal [difficile] par là-bas. Mais il m’a dit qu’il l’avait souvent fait et qu’il n’y avait pas de problème», a-t-il expliqué au média national.

Des vagues énormes ont fait basculer la chaloupe de M. Ferguson. Ce dernier a ensuite été emporté par le courant.

«Quand je me suis retourné, il n’était plus sous le bateau. Je ne sais pas ce qui s’est passé», a-t-il confié à Radio-Canada.