Ligue de baseball junior AA du Québec : les Cobras éliminés en quart de finale

Crédit photo : Le Reflet - Denis Germain

Les Cobras n’ont pas été en mesure de conserver leur titre de champions de la Ligue de baseball junior AA du Québec. Ils se sont inclinés face aux Tigres de Laval en quart de finale, le 4 septembre.

La série a été poussée à son maximum de sept matchs. Le club de Saint-Constant est revenu de l’arrière 3-1 pour finalement s’incliner par la marque de 5-2 à domicile au parc Leblanc.

«C’est sûr que c’est un peu crève-cœur parce que les gars y croyaient. Tous les matchs de la série ont été serrés», analyse Samuel Patenaude, gérant des Cobras.

Il se dit fier de la remontée de l’équipe, acculée au pied du mur pendant quatre parties.

«Les gars ont bien répondu, ils ont montré qu’ils avaient du caractère», croit-il.

Les Cobras ont néanmoins manqué d’opportunisme, selon lui, ce qui les empêché de récolter leur 10e titre en 14 saisons.

«On devrait avoir le même noyau de joueurs l’an prochain. On espère que l’expérience qu’ils ont acquise cette saison et en séries sera utile.» -Samuel Patenaude, gérant des Cobras

«On a frappé solidement, mais la défensive de Laval a bien répondu à nos attaques», remarque-t-il.

Les Tigres voulaient peut-être aussi venger leurs deux fins de saison précédentes. En 2016 et 2017, ils avaient perdu en finale contre les Cobras.

Momentum

Selon M. Patenaude, le match numéro 5 a marqué un tournant pour les Cobras. L’équipe l’a emporté au dernier instant par la marque de 7-6, alors qu’elle perdrait par deux points en septième manche et qu’il restait seulement deux retraits pour le club de Saint-Constant.

«Ça nous a donné un bon momentum, dit-il. Lors de la game numéro six, on a pris une avance de 3-0 assez vite dans le match. Même Laval a marqué deux points plus tard dans le match, on a réussi à s’en sortir et gagner.»

Bilan

Dressant le bilan de la saison, le gérant s’estime somme toute satisfait compte tenu que plusieurs joueurs étaient des recrues. Le fait que le club a connu une de ses moins bonnes saisons au niveau des victoires et défaites est un facteur négligeable, selon lui.

«On avait pour objectif de jouer pour .500 et on l’a fait. On avait aussi pour objectif de faire la première ronde des séries», explique-t-il.

Les Cobras devraient récolter les fruits de leur 14e saison en 2019, envisage M. Patenaude.

La saison des Cobras en chiffres

-18 victoires et 18 défaites en saison régulière

-3es cette saison

– .500