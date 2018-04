Ligue de hockey junior AAA du Québec : un ancien du Blizzard nommé le joueur le plus utile des séries

Crédit photo : Le Courrier du Sud - Denis Germain

Nul ne pouvait prédire que le gardien de but Philippe Savard-Masse terminerait les séries éliminatoires en héros, levant la Coupe NAPA au bout de ses bras et décrochant par le fait même le titre de joueur le plus utile des séries éliminatoires de la Ligue de hockey junior AAA du Québec (LHJAAAQ).

C’est pourtant ce qu’a réalisé le jeune homme de 18 ans, quelques semaines à peine après avoir été appelé en relève du vétéran gardien de 20 ans Gabriel Morency, incommodé par une commotion cérébrale.

Le Canada Français a éliminé tour à tour Montréal-Est et Granby en quatre rencontres, avant de vaincre ses grands rivaux, les Cobras de Terrebonne, en cinq rencontres. Le match final s’est soldé par la marque de 8 à 5, le 22 avril.

«Je suis heureux, c’est vraiment le fun comme feeling. Je suis fier de moi», confie le cerbère qui a préservé une moyenne de buts alloués de 2,47 et un taux d’efficacité de 0,914 en 13 rencontres éliminatoires.

Le produit du programme scolaire juvénile D1 du Blizzard de l’école secondaire de la Magdeleine à La Prairie n’a pris part à aucune rencontre de saison régulière au niveau midget AAA. Il ne pouvait soupçonner un tel honneur au début du bal printanier. À ce moment, il n’en était qu’à gagner la confiance de son entraîneur-chef Pierre Petroni.

«Je m’en doutais un petit peu [à la fin], mais au début des playoffs, pas du tout», admet-il.

Le natif de Vaudreuil-Dorion devait également faire avec la pression qui reposait sur ses épaules.

«J’ai géré la pression comme celle des matchs normaux de saison. J’avais le désir de vaincre et je voulais prendre ma revanche contre Terrebonne», continue-t-il.

La défaite du CF en finale contre les Cobras, l’an passé, était toujours un souvenir amer pour Savard-Masse.

«J’étais avec l’équipe même si je ne jouais pas. Ça m’a fait beaucoup de peine de nous voir perdre», avoue-t-il.

Un retour possible

Même s’il espère que son récent jeu lui permette d’attirer l’attention d’équipes de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), le gardien prévoit un retour avec le CF l’an prochain.

D’ici là, l’équipe se dirigera à Ottawa où sera disputée la Coupe Fred Page, du 2 au 6 mai.

Pour Philippe Savard-Masse et ses coéquipiers, le travail n’est pas terminé.

«Je suis autant excité d’essayer de gagner la Coupe Fred Page. Ce n’est pas chaque année qu’on a cette chance. C’est une bonne place pour se faire valoir. Ce sera une expérience inoubliable», envisage-t-il.

«J’espère que mon parcours des séries va m’ouvrir des portes. J’attends les appels. Mais sinon, mon plan serait de revenir avec le Collège Français». -Philippe Savard-Masse

Un sentiment de devoir accompli pour Vincent Chapleau

L’attaquant de 20 ans a mérité sa deuxième Coupe NAPA avec le CF. Le natif de Longueuil en est à sa dernière saison de hockey junior.

«J’ai gagné à 17 ans. Mais là, c’est la première pour laquelle que je suis présent depuis le début de la saison. C’est quelque chose de très plaisant de vivre ça avec les gars», dit l’ancien Riverain midget AAA du Collège Charles-Lemoyne à Sainte-Catherine.

Avec sa contribution de 114 points en saison régulière, Vincent Chapleau savait qu’il était un rouage important en séries.

«Je me mets toujours un peu de pression, avoue-t-il. En étant un joueur offensif, le but est d’aider l’équiper à marquer et à gagner.»

Selon lui, l’équipe avait toutefois «un bon <@Ri>punch<@$p>» offensif cette saison, ce qui l’a aidée.

«La pression était répartie sur trois trios en séries. C’est difficile à contrer. On a bien fait ça», évalue le joueur.

Le marqueur naturel de 111 buts et 154 passes, pour 265 points en 125 rencontres dans le circuit Laporte est confiant pour la Coupe Fred Page.

Vincent Chapleau s’alignera avec les Patriotes de l’Université du Québec à Trois-Rivières la saison prochaine.