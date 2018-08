Ligue midget AAA : les Riverains de retour sur la patinoire

Crédit photo : Le Reflet - Denis Germain

L’été tire à sa fin; c’est l’heure des camps d’entraînement de hockey. Une quarantaine de joueurs se sont présentés au Sportium de Sainte-Catherine le 12 août afin de prendre part à celui des Riverains du Collège Charles-Lemoyne. Ils tentent d’impressionner les dirigeants afin de se tailler une place au sein de la formation midget AAA.

Lors de la première journée du camp, les joueurs ont pris part aux tests physiques annuels et ont sauté sur la patinoire pour une première pratique.

«Après une journée, je suis déjà très satisfait, a affirmé l’entraîneur-chef Danny Groulx. Selon les résultats des tests, les joueurs ont tous travaillé fort cet été. Le printemps passé, lorsque le camp de perfectionnement s’est terminé, on a eu une réunion avec chaque joueur sur ce à quoi on s’attendait d’eux. On leur a dit que c’était important qu’ils gardent la forme et qu’ils arrivent prêts au camp. Ç’a été respecté.»

Les recrues auront l’occasion de se prouver à plusieurs reprises au cours des prochaines semaines, que ce soit lors des pratiques ou des matchs présaison.

«Je m’attends à de l’intensité. Chaque jeune doit démontrer ce dans quoi il est le meilleur et ce dans quoi il performe.» -Dany Groulx, entraîneur-chef

«Ils n’ont pas les mêmes habiletés et les mêmes qualités, remarque l’entraîneur-chef. Chacun amène des choses différentes à la game.»

Pièces clés

Plusieurs joueurs participent présentement à des camps d’entraînement de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ). Parmi eux, Jérémie Biakabutuka, William Minville, Justin Bourque et Owen Stammer ont tous contribué offensivement et défensivement chez les Riverains l’année dernière.

Certains reviendront dans le midget AAA alors que d’autres auront la chance de rester dans les majeures. Chose certaine, ceux qui seront de retour devraient être des pièces clés de l’effectif.

«S’ils reviennent avec nous, s’ils performent à la hauteur de leur talent et des attentes, ils devraient, en principe, jouer chez nous», indique Danny Groulx.

La mentalité du nouvel entraîneur

Cette saison sera la première de Danny Groulx à la barre des Riverains, lui qui était auparavant l’adjoint de Guillaume Latendresse.

Bien avant d’être derrière le banc, Danny Groulx était un joueur au talent indéniable. L’ancien des Foreurs de Val d’Or, du Titan d’Acadie-Bathurst et des Tigres de Victoriaville a inscrit 332 points en 4 saison dans la LHJMQ. Il est le meneur de tous les temps chez les défenseurs ayant évolué dans le circuit Courteau.

«J’ai la même mentalité en tant qu’entraîneur que j’avais en tant que joueur; si ton but n’est pas de gagner les séries et d’être la meilleure équipe possible, je ne sais pas pourquoi tu joues au hockey. On y va étape par étape. Le but est d’être prêt en séries et d’espérer aller à la Coupe Telus», explique celui qui a été intronisé au Temple de la renommée de la LHJMQ cette année.

«Ce que je peux garantir, c’est qu’on va avoir une équipe compétitive, qui va travailler fort tous les soirs. On demande aux joueurs d’être intelligent sur le plan de la préparation, de l’effort et de l’attitude, de bien représenter les Riverains. À partir de là, on va laisser les performances parler d’elles-mêmes», ajoute-t-il.

Matchs de présaison et d’ouverture

L’équipe jouera trois matchs présaison au Sportium, soit le 15 août face aux Rousseau-Royal de Laval-Montréal; le 17 août contre le Phénix du collège Esther-Blondin; et le 21 août face aux Grenadiers de Châteauguay. Tous les matchs débutent à 1930.

L’alignement final devrait être connu le 28 août. Le match d’ouverture face aux Chevaliers de Lévis se tiendra le 31 août, à 19h30, au Sportium.