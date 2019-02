Lincoln MKC 2019 : cinq choses à savoir

Article par Germain Goyer

Sur le marché depuis 2015, le Lincoln MKC emprunte sa plate-forme au Ford Escape. Il s’agit du premier véhicule utilitaire sport compact commercialisé par Lincoln.

Le constructeur américain en a vendu 1 849 exemplaires au Canada en 2018, soit nettement moins qu’en 2017 alors que 2 337 unités ont été écoulées.

Un choix de deux moteurs

De série, le MKC est livré avec un moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2,0 L qui développe 245 chevaux. En option, un autre bloc turbocompressé à quatre cylindres est proposé. D’une cylindrée de 2,3 L, il génère, quant à lui, une puissance de 285 chevaux.

Ils peuvent notamment compter sur l’injection directe et la distribution indépendante variable qui est assurée par deux arbres à cames (Ti-VCT). Leur capacité de remorquage s’élève à 1 360 kilogrammes (3 000 lb). Les deux moteurs sont jumelés à une boîte automatique à six rapports.

Transmission intégrale de série

Que vous choisissiez version Sélect ou Ultra, vous profiterez d’un rouage intégral, lequel s’assure d’établir l’équilibre entre le couple des roues avant et arrière. Le but est d’optimiser le contrôle et d’éviter le glissement.

Au Québec, il s’agit d’un luxe dont il est difficile de se passer une fois que l’on y a goûté.

Volet technologique

De série, on obtient le système multimédia SYNC 3 qui permet, grâce à la commande vocale, de ne pas quitter la route des yeux tout en contrôlant ses applications. Un grand écran tactile au centre de la console permet d’utiliser les fonctionnalités de la chaîne audio, du système de climatisation, de votre téléphone et, si équipé, du système de navigation.

Vous pouvez jumeler cette technologie avec la chaîne ambiophonique THX II de 14 haut-parleurs dont la puissance est de 700 watts.

Comme c’est le cas également pour les autres véhicules de la marque, le MKC peut être connecté avec l’application Lincoln Way. Celle-ci vous aidera à rechercher la disponibilité d’une place de stationnement et les prix du carburant des stations à proximité. Elle permet aussi de suivre à distance l’emplacement du VUS tout en pouvant le démarrer, verrouiller et déverrouiller au besoin.

Une porte d’entrée dans l’univers du luxe

Vendu à partir de 44 150 $ avant les frais de transport et de préparation, le MKC est le véhicule le plus abordable de la gamme actuelle proposée par Lincoln. Pour cette somme, on obtient la version Sélect. La déclinaison Ultra est offerte à partir de 48 800 $.

Plusieurs assistances

En option, il est possible de cocher le régulateur de vitesse adaptatif. Celui-ci détecte le ralentissement de la circulation et ralentit automatiquement le véhicule au même moment. Le véhicule reprend ensuite sa vitesse lorsque le rythme de la circulation augmente. Parmi les autres caractéristiques optionnelles, notons le stationnement assisté, l’aide de suivi de voie, le freinage d’urgence automatique, l’alerte pour angle mort avec avis de circulation transversale.