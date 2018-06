L’Inde inaugure une autoroute à 14 voies en seulement 18 mois

Article par Olivier Beaulieu

L’Inde, l’un des pays les plus peuplés du globe, connaît comme bien des grandes villes des défis en ce qui a trait à la circulation et aux embouteillages. Dans le but de réduire le temps de déplacement des automobilistes, on a construit une autoroute de 14 voies ayant une empreinte écologique largement diminuée. Et la cerise sur le sundae? Une construction dans un temps record de 18 mois alors que les estimations initiales étaient de 30 mois!

Une entreprise de la région est parvenue à exécuter les travaux en à peine plus de la moitié du temps prévu au départ. Le projet consistait en la construction de six voies dites express au centre flanquées de quatre voies d’autoroute conventionnelle de chaque côté, pour un total de 14. On évalue que le trajet qui prenait autrefois 45 minutes à parcourir pourra dorénavant être franchi en seulement 8 minutes!

Ce projet est également longé de chaque côté par les premières pistes cyclables indiennes en plus d’être agrémenté de jardins verticaux et de panneaux solaires qui alimentent en partie le système d’éclairage des voies rapides.

Ce segment de route est limité à 120 km/h, une vitesse rarement atteinte dans les grands centres urbains indiens. Le projet a été mené à terme par Welspun Group, une entreprise reconnue pour ses initiatives sociales, notamment en ce qui a trait aux droits et libertés des femmes, une cause socialement difficile au pays. En plus, ils ont fait participer certains étudiants au volet « développement durable » du projet afin de stimuler leur désir d’apprendre. Cette initiative a permis à ce projet d’être qualifié de projet environnemental remarquable par certains médias et par les gouvernements locaux.