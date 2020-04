L’Institut national de santé publique recommande le port du masque

L’Institut national de santé publique du Québec recommande le port d’un masque à toutes personnes qui portent des soins à un citoyen à risque de complications ou lorsqu’ils doivent s’approcher à moins de deux mètres d’une personnes hébergée dans un milieu fermé.

Cette mesure supplémentaire est suggérée depuis que la transmission communautaire s’est répandue au Québec. Ceci afin de protéger la population de 70 ans et plus avec des maladies chroniques ou immunosupprimée. Aussi, afin d’éviter une éclosion dans les hébergements non hospitaliers tels les centres jeunesse ou le milieu carcéral.

On opte pour le port du masque chirurgical; toutefois, s’il n’est pas disponible, on peut le remplacer par un masque non-chirurgical.

Cependant, il faut observer les mesures suivantes: