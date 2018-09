L’intelligence artificielle aiderait à réduire la consommation d’essence du Ford Edge 2019

Article par William Clavey

Le mois prochain, nous serons dans l’État d’Utah pour mettre à l’essai le nouveau Ford Edge 2019 ainsi que le Edge ST, déclinaison sportive du modèle. En attendant de le conduire, on vous partage un peu d’information au sujet du véhicule, reçue via un communiqué de presse de Ford.

Le constructeur prétend que grâce à l’intelligence artificielle, le Edge 2019 consommera moins d’essence. OK, nous sommes intrigués, pas vous?

Un nouveau cerveau qui comprend tout

En fait, ce nouveau système avancé affecte principalement la transmission intégrale, permettant au Ford Edge de libérer les roues arrière au besoin, faisant en sorte que le Edge brule moins d’essence.

Ce principe n’est pas nouveau, il existe déjà chez d’autres véhicules comme le Honda CR-V ou le Cadillac XT4, mais ces systèmes sont mécaniques et s’activent soit par un bouton physique (XT4), soit par une perte d’adhérence des roues avant (CR-V).

Sauf que dans le cas du Edge, ce sera différent. Le véhicule analysera la chaussée, la température et le style de conduite de son conducteur en temps réel, et activera la transmission intégrale au besoin. Si le système considère qu’il est inutile d’envoyer la puissance vers les quatre roues, le Edge fait automatiquement recours à un rouage à traction, lui permettant, selon Ford, de perdre quelques dixièmes de L/100 km.

Bien entendu, le nouveau Edge sera tout de même muni d’un système mécanique, faisant tout de même en sorte que la transmission intégrale s’enclenchera dès qu’une perte d’adhérence sera détectée.

De plus, le Ford Edge 2019 bénéficiera d’un système de réchauffement actif de la boîte de vitesses, de coupure de carburant en décélération et de recirculation des gaz d’échappement, le tout, encore une fois, afin qu’il consomme le moins d’essence possible.

Tout ça est bien épatant sur papier, mais le vrai test devra être observé sur la route, lors de notre essai le mois prochain.