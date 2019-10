L’itinéraire du train des Fêtes et les artistes à bord dévoilés

Le chanteur terre-neuvien Alan Doyle et le trio acadien Vishten performeront à bord du Train des Fêtes du Canadien Pacifique (CP) à l’occasion de son passage dans la région le lundi 25 novembre.

D’après la description publiée par le CP, Alan Doyle sera accompagné du Beautiful Band et ajoutera sa saveur country aux classiques de Noël. Suivra la performance du groupe francophone Vishtèn, connu dans le milieu de la musique pour sa ribambelle d’instruments et ses airs celtiques et indie-folk.

Le convoi illuminé fera cinq arrêts au cours de la soirée, de 18h à 22h30. Le public est invité à faire des dons sur place aux organismes locaux qui gèrent la guignolée. Depuis 1999, la campagne du Train des Fêtes a contribué à la collecte de plus de 15,8 M$ et de 4,5 M de livres de nourriture, souligne le CP.

Horaire

Réserve Mohawk à Kahnawake: 18h

Gare Sainte-Catherine à Saint-Constant: 18h55

Gare Delson: 19h45

Derrière l’école Jacques-Barclay à Saint-Mathieu: 20h40

Gare Lacolle: 21h50