Des lits additionnels en soins palliatifs au CHSLD de La Prairie

Crédit photo : Depositphotos

Le CHSLD de La Prairie dispose de 12 lits additionnels en soins palliatifs depuis le 4 septembre, a annoncé le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Ouest par voie de communiqué.

Ces nouveaux lits proviennent de la récente conversion de lits d’hébergement pour une nouvelle unité dédiée en soins palliatifs et de fin de vie. Ces modifications ont entraîné une amélioration des lieux et des changements chez les employés et l’équipe médicale, indique le CISSS.

«Les soins et services sont adaptés aux besoins, aux préférences et aux valeurs de l’usager dans le respect de sa volonté», ajoute l’organisme.