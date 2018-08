Des livres qui ont la cote cet été

Crédit photo : Pixabay

Quels sont les livres qui ont la cote cet été dans les bibliothèques municipales de la région ? Le Reflet a posé la question et vous présente cette suggestion de lecture pour adultes, adolescents et enfants des bibliothèques des villes de Candiac, La Prairie, Sainte-Catherine, Saint-Philippe et Saint-Constant,

LIVRES POUR ADULTES :

Une simple histoire d’amour de Louise Tremblay d’Essiambre

C’est l’heure des grandes décisions chez les Lafrance. Alors que les jumeaux célèbrent leur premier anniversaire, un nouvel enfant s’annonce au sein de la famille.

L’appartement de Danielle Steel

Quatre jeunes femmes habitent ensemble dans un appartement à New York et partagent leurs joies, leurs peines, leurs doutes et leurs succès.

Dernière danse de Mary Higgins Clark

Kerry Dowling, 18 ans, organise une grande fête dans la maison familiale alors que ses parents sont absents. Le lendemain, son corps est retrouvé sans vie au fond de la piscine.

La jeune fille et la nuit de Guillaume Musso

Alors que le campus de son lycée est paralysé par une tempête de neige, Vinca Rockwell, 19 ans, s’enfuit avec son professeur de philo avec qui elle entretenait une relation secrète. Personne ne la reverra jamais.

Soupers de filles de Pascale Willhelmy

Tempête de neige, fatigue, peine d’amour: pour ces cinq amies, rien ne peut faire obstacle à leurs soupers bimensuels.

Une fille comme elle de Marc Lévy

À New York, sur la 5e Avenue, s’élève un petit immeuble. Ses habitants sont très attachés à leur liftier, Deepak, chargé de faire fonctionner l’ascenseur mécanique. Mais leur vie se trouve chamboulée lorsque son collègue de nuit tombe dans l’escalier.

Le bonheur est passé par ici de Francine Ruel

Quinze ans après la fin de Bonheur, es-tu là ? on retrouve Olivia et son monde: ses deux familles, l’italienne et la québécoise.

La série Yamaska de Anne Boyer et Dominique Drouin

L’histoire des personnages principaux de cette série télévisuelle.

Origine de Dan Brown

Mêlant codes, histoire, science, religion et art, Dan Brown présente son roman le plus ambitieux et le plus étonnant.

Ça peut pas être pire de Nathalie Roy

Que faire quand on perd son emploi et que, le même jour, en pleine canicule, notre frigo et notre ventilateur nous lâchent ? On quitte notre 3 1/2, on se loue un chalet près du lac Memphrémagog et on vit un été pas comme les autres !

Je t’aime… moi non plus de Catherine Bourgault

Jenny Lane s’était promis une année d’études paisible et sérieuse. Mais bousculée sur le plancher de danse d’un club new-yorkais, elle tombe dans les bras de Sacha Carter. Mystérieux et discret.

Sans défense de Harlan Coben

Un adolescent est retrouvé à Londres dix ans après avoir été kidnappé aux États-Unis. Que s’est-il passé ?

La coiffeuse de Dieu attend un enfant de Marc Fisher

L’auteur déploie les charmes de l’étonnante histoire de Gabrielle, cette jeune coiffeuse qui prédit l’avenir.

La disparition de Stéphanie Mailer de Joël Dicker

En 1994, dans une petite station balnéaire des Hamptons, le maire, sa femme et un témoin sont assassinés. L’enquête est confiée aux jeunes policiers Jesse Rosenberg et Derek Scott.

LIVRES POUR ADOLESCENTS :

Chroniques lunaires de Marissa Meyer

Série de romans fantastiques.

La compétition (Planète soccer) de François Bérubé

Depuis toujours, Raphaël Rousseau est un fameux sportif. Il aime par-dessus tout le soccer et connaît de multiples succès comme joueur étoile des Titans de Rimouski. Une histoire de sport et de rivalités.

Les constellateurs de Tiffany Schneuwly

Prunille, jeune habitante de ce pays, coule des jours heureux loin de la guerre, de la pauvreté, de la criminalité et des autres atrocités qui caractérisent L’Autre Monde. Le jour de ses seize ans, elle est appelée à rejoindre le clan des Constellateurs.

Gamer de Pierre-Yves Villeneuve

Laurianne, joueuse de jeux vidéo découvre rapidement que sa nouvelle célébrité ne fait pas que des heureux.

Textos et Cie (série en 3 tomes) de Geneviève Guilbault

«Je m’appelle Morgane et, pour moi, aucun défi n’est insurmontable. Rien ne pourra m’empêcher de réaliser mon rêve: mettre sur pied un journal étudiant révolutionnaire au sein de ma nouvelle école.»

Les Royaumes de Feu (série en 9 tomes) de Tui T. Sutherland

Une terrible guerre divise les royaumes du monde de Pyrrhia. Selon une mystérieuse prophétie, seuls cinq jeunes dragons nés lors de la Nuit-la-plus-Claire pourront mettre fin aux combats et apporter la paix.

Les filles modèles (série en 9 tomes) de Marie Potvin

Laura et Marie-Douce sont des camarades de classe. Laura est populaire tandis que Marie-Douce se fond dans le décor.

Princesse Sara (BD en 10 tomes) de Audrey Alwett

Sara a toujours vécu en Inde, lorsque son père l’envoie parfaire son éducation en Angleterre dans le pensionnat sélect de Miss Minchin.

Les chevaliers d’Émeraude de Anne Robillard

Se déroulant dans un monde oublié et dans des temps lointains, cette épopée tumultueuse raconte l’histoire de Kira, l’enfant mauve conçue lors du viol de la Reine Fan de Shola par Amecareth, l’Empereur Noir.

Les Héritiers d’Enkidiev (série en 9 volumes) de Anne Robillard

La suite de la saga des Chevaliers d’Émeraude.

Les chevaliers d’Antarès de Anne Robillard

Sur le grand continent d’Alnilam, la menace descendit des hauts plateaux du Nord. Les quatre royaumes qui s’étendaient au pied des falaises furent les premiers à être dévastés.

La vie aussi pas mal compliquée de Jeanne O’Reilly-Sauvé

Jeanne décide de commencer un journal intime pour passer le temps durant son voyage familial. Elle va en profiter pour essayer de comprendre pourquoi elle n’a pas l’air d’avoir les mêmes champs d’intérêt que ses amies.

La série (10 tomes) La Vie compliquée de Léa Olivier de Catherine Girard-Audet

La série BFF de Geneviève Guilbault et Marilou Addison

Le quotidien tumultueux de ces jeunes filles à travers leurs récits, leurs échanges de courriels et leurs textos.

La série Colocs de Nadia Lakhdari

Emma et Béatrice, deux amies de toujours, vont vivre ce qu’elles considèrent être la chance de leur vie d’habiter seules en appartement à Montréal pour leur première année de cégep.

La série LOL de Marilou Addison

C’est le jour de la rentrée à la polyvalente L.O.L. Frédéric Champoux et Frédérique Champoux ne se connaissent pas, mais un problème administratif va quelque peu précipiter leur rencontre.

Le journal d’Aurélie Laflamme de India Desjardins

À quatorze ans, Aurélie Laflamme ne se sent aucune affinité avec personne. Depuis le décès de son père, sa mère est un vrai zombie, mais la voilà soudainement qui revit . Pourrait-il y avoir un lien avec Denis Beaulieu, le directeur de l’école?

Fanny Cloutier ou L’année où j’ai failli rater mon adolescence de Stéphanie Lapointe

«Je m’appelle Fanny Cloutier. J’ai quatorze ans, presque quinze mais pas vraiment pour être honnête. Les deux choses que je sais faire le mieux, dans la vie, c’est dessiner et subir les décisions excentriques de père.»

La série CHERUB de Robert Muchamore

Un terroriste n’invite jamais un inconnu dans sa maison. Il craint d’avoir affaire à un policier infiltré ou à un agent des services secrets. Mais il ne se méfie pas des amis de ses enfants. Ce qu’il ignore, c’est que l’un de ces amis a dissimulé des micros dans chaque pièce, placé sa ligne téléphonique sur écoute, effectué des copies de ses cartes SIM et son disque dur et scanné les pages de son carnet d’adresses.

Deadpool

Le mercenaire n’a qu’une ambition : mourir afin de retrouver la Mort dont il est fou amoureux. Mais sa dernière tentative pourrait avoir des effets imprévus. Cet album comprend quatorze épisodes de la série régulière.

Spider-Gwen de Jason Latour

Et si l’araignée radioactive avait mordu Gwen Stacy à la place de Peter Parker ? Dans cet univers parallèle, l’adolescente devient la super-héroïne connue sous le nom de Spider-Woman.

LIVRES POUR ENFANTS :

Les légendaires de Patrick Sobral

Bande dessinée mettant en vedette des héros légendaires. Danaël, Gryf, Jadina, Shimy et Razzia, cinq justiciers aux pouvoirs fantastiques, font la fierté du monde d’Alysia.

La vie compliquée de Léa Olivier de Catherine Girard-Audet

L’existence de Léa Olivier est chamboulée lorsque ses parents lui annoncent qu’elle devra quitter son village natal pour s’installer avec eux et son grand frère Félix à Montréal.

Lou! de Julien Neel

Bande dessinée. Lou est une petite fille qui ne connaît pas son papa, qui vit seule avec sa maman et le petit chat qu’elles ont adopté.

La série Passepeur de Marilou Addison et Richard Petit

Série qui met en scène des vampires, fantômes et autres créatures.

Mini Jean de Alex A

Mini-Bulle, Julien-Christophe et Plasma ont été aspirés dans la plus grandiose, mais aussi la plus incontrôlable création d’Henry: le mini-univers!

Harry Péteur de Richard Petit

Une parodie inspirée d’un sorcier bien connu.

Le journal d’un dégonflé (série) de Jeff Kinney

Greg a 12 ans, un grand frère musicien qui lui fait des blagues, un petit frère qui le colle, un copain qu’il supporte histoire de ne pas être seul, des problèmes avec les filles qui pouffent à longueur de journée, des parents qui ne comprennent jamais rien à ce qu’il demande.

Les ÉMO-J (série de 2 tomes) de Marilou Addison

Nico aimerait tant avoir un iPod ! Mais ses parents ne veulent pas lui en acheter. Lorsqu’il trouve un iPod dans les poubelles, il saute de joie. Ce qu’il ne sait pas, c’est que dans celui-ci, vivent de drôles de petits personnages.

Arrête de nourrir les oiseaux ! de James Sage

Une jeune fille déménage de la campagne à la ville et les animaux sauvages lui manquent terriblement… mais pas pour longtemps.

Il va me manger! de Luc Foccroulle & Annick Masson

Arthur en est certain‚ s’il monte se coucher‚ son cauchemar va arriver. Ses parents ont beau lui répéter que c’est son imagination‚ Arthur est terrifié.

P’tit garçon Découvre les voiture de course avec Gabin

Les BD de la série Game Over.

Les BD de la série Les nombrils.

La série Zoélie l’alumette de Marie Potvin.

La série Les Émo-J.

Taxi baboune de Marilou Addison

«Lorsque tu franchis la porte de chez toi, ton chien n’est plus du tout le même ! Il se redresse sur ses pattes arrière et commence sa journée… de chien !»

Ma sœur est une vampire de Sienna Mercer

Lorsqu’Olivia Abbott arrive en ville, elle découvre qu’elle a une soeur vampire.

Défense d’entrer ! de Caroline Héroux

Lolo, 11 ans, n’aime pas beaucoup écrire. Écrire, c’est pour les filles

comme sa demi-sœur Amélie, qui parle toujours des garçons, et qui cache un journal intime sous son oreiller.

Olga de Élise Gravel

Humour, drôles de créatures et un personnage attachant qui adore les animaux sont au rendez-vous dans cette nouvelle série d’Elise Gravel.

Sarah-lou, Détective (très) privée de Audrée Archambault

Sarah-Lou, détective (très) privé est une toute nouvelle série dans la grande tradition des romans d’enquête pour jeunes lectrices et lecteurs.

À qui sont ces yeux ? de Nicoletta Bertelle

Des petites comptines pour s’amuser.

La série La Pat’Patrouille

La série Archie

La série Bine de Daniel Brouillette

Benoit-Olivier est le plus vieux, le plus grand et le plus niaiseux de son école. Il est aussi le jeune au surnom le plus original. Il mène la vie dure à Mme Béliveau, son enseignante de 6e année, spécialiste de la mauvaise humeur, des dictées ennuyantes, des copies et des retenues.