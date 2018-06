Logements sociaux pour les femmes réclamés

Une vingtaine de personnes ont distribué des tracts aux automobilistes, jeudi, à Châteauguay, pour les sensibiliser au manque de logements sociaux pour les femmes dans la région.

Pour véhiculer leur message, les participants, majoritairement des femmes, ont misé sur un divan «à louer» et des pancartes avec des slogans, autour de 16h, à l’angle des boulevards D’Anjou et Saint-Jean-Baptiste.

«Nous ne pouvons pas ignorer les statistiques qui démontrent que les femmes sont plus touchées par les problèmes de logement. Par exemple, à Châteauguay, 46,7 % des ménages ayant une femme comme principal soutien financier consacrent 30 % et plus de leur revenu pour se loger, cela représente 995 ménages», fait part dans un communiqué Marjolaine Tapin, du Comité logement Rive-Sud, se basant sur l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011.

Directrice du Quartier des Femmes, Diane Dupuis a rapporté des témoignages de femmes comme celui-ci : « Ma maison est passée au feu et je me retrouve à la rue, sans assurance, sans emploi, sans revenu et je ne sais plus où aller. Je vais de sofa en sofa, chez des gens que je connais et d’autres, que je connais moins ou pas. On profite de moi, je ne sais plus où aller, je ne sais plus quoi faire ».

L’activité était organisée par le Comité logement Rive-Sud, le Quartier des Femmes, le comité Femmes Vigilantes et le Centre de femmes La Marg’Elle. Ces groupes dénoncent «le manque flagrant d’unités de logement social pour les femmes dans la région». Ils estiment que «l’absence de réserves de terrains dédiés ou de politiques obligatoires d’inclusion de logements sociaux au sein des grands projets immobiliers à venir dans la région sont des obstacles majeurs contribuant au problème».

L’initiative constituait un pas vers la grande marche De villes en villages pour le droit au logementorganisée par le FRAPRU qui aura lieu en septembre. Plusieurs personnes parcourront à pied la distance entre Ottawa et Québec afin de promouvoir l’importance du logement social au Québec.

«La grande marche De villes en villages pour le droit au logement est une action d’envergure pour démontrer les problèmes criants de logement à travers la province. Le Roussillon n’y fait pas exception et la marche sera de passage le 14 septembre 2018 dans la région», rappelle Marjolaine Tapin.

La population sera invitée à y prendre part.