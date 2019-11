Logo, nouveau site Web et concours pour la bibliothèque de Candiac

La Ville de Candiac a dévoilé «la nouvelle identité visuelle» de la bibliothèque municipale en même temps qu’elle a lancé son nouveau portail et un concours pour les Fêtes, le 19 novembre.

«Le logo illustre la bibliothèque comme une source importante d’information, un espace de rencontre et de dialogue centré sur l’humain, qui valorise l’innovation et la technologie, a dit le maire Normand Dyotte. Il répond à la volonté de la positionner comme un lieu de vie, le troisième lieu.»

Il a été créé par l’agente de communication graphique et numérique de Candiac, Kim Samson, à la suite de discussions avec la direction de la bibliothèque.

Son dévoilement coïncidait avec le nouveau portail de la bibliothèque (biblio.ville.candiac.qc.ca). Celui-ci se veut «plus actuel et convivial». Il remplace le catalogue en ligne de la bibliothèque qui était disponible sur le site Internet de la Ville. Il comprend le catalogue, les nouveautés, les activités et les programmes de la bibliothèque, en plus de donner accès à des ressources numériques dont BibliMags, qui permet de consulter à distance des milliers de magazines sur ordinateur ou téléphone intelligent.

Concours 25 lectures pour les Fêtes

Pour souligner la nouvelle identité de la bibliothèque et de son portail, la Ville a lancé le concours «25 lectures pour les Fêtes». À la bibliothèque ou en ligne, les citoyens sont invités à suggérer un titre de roman, documentaire, revue, bande dessinée, <@Ri>etc.<@$p> qu’ils souhaitent lire pendant les Fêtes. À partir des suggestions, la direction de la bibliothèque préparera une liste de 25 titres pour tous les goûts et les âges. Les participants courent la chance de gagner un des 25 pots de miel provenant de la ruche installée cet été derrière la bibliothèque ou une des trois cartes-cadeaux de 50$.

Le concours se déroule du 19 novembre au 15 décembre. Le formulaire est accessible ici.

Explication du logo

La partie jaune s’inspire de l’épine du livre, du savoir et du signet numérique. Sa couleur a été choisie «parce que c’est la couleur du bonheur, du soleil. On veut que la bibliothèque rayonne à travers la ville», a mentionné Patricia Lemieux, chef de division à la bibliothèque.

Le lettrage du mot «biblio», quant à lui, illustre l’abondance et la variété des ouvrages, de même qu’un espace de travail faisant référence à l’humain et au dialogue.