L’Omnium Robert Thibert enrichit la Fondation Anna-Laberge de 120 000 $

Crédit photo : Gracieuseté - Denis Germain - Photographie sur le vif

La 3e édition de l’Omnium de golf Robert Thibert a permis de remettre près de 120 000 $ à la Fondation Anna-Laberge.

La journée bénéfice tenue le 21 août a réuni 260 joueurs sur le parcours du club de golf Bellevue à Léry. Une trentaine de cyclistes étaient aussi au rendez-vous pour des randonnées de 64 et 105 km sur les routes de campagne de la région. Des excursions chapeautées par Gilles Bouffard, de Club voyages Raymonde Potvin.

Le souper suivant les activités sportives a rassemblé quelque 400 convives au club Bellevue, dont Serge St-Laurent, président de la Fondation, José Gaudet, porte-parole, Lucian Bute, les frères Lapointe, Bruno Heppell, l’olympien Marc-Antoine Gagnon et Dave Morissette, co-président d’honneur de la journée avec Germain Bureau, vice-président, services financiers commerciaux, RBC Banque Royale.

«L’encan silencieux, rempli de lots variés, a rapporté plus de 9 000 $. L’encan crié a quant à lui rapporté plus de 31 000 $ en quelques minutes ! Finalement, les billets de tirage ont rapporté plus de 5 700 $, permettant à une personne chanceuse de remporter un voyage de trois nuitées, avion inclus, à Las Vegas (gracieuseté de Voyages Vasco Mercier et Vacances Air Canada)», détaille la Fondation dans un communiqué.

En trois ans, l’omnium a versé 463 000 $ à la Fondation Anna-Laberge. « À titre d’ambassadeur du comité organisateur, je voudrais remercier tous les membres du comité, les commanditaires, les fournisseurs, les bénévoles, mes collègues de travail ainsi que tous les participants pour leur grande générosité, laquelle permettra l’acquisition de nouveaux équipements de haute technologie pour le CISSSMO, territoire Jardins-Roussillon», a exprimé dans le communiqué Patrick O’Hara, ambassadeur de l’Omnium de golf Robert Thibert et vice-président (développement des affaires, relations publiques et marketing, Nord-Américain) chez Entreprise Robert Thibert.

M. O’Hara a témoigné son «admiration pour messieurs Robert et Christian Thibert». «Cela fait plus de 20 ans que je suis résident de cette belle grande région et je peux donc attester de leur implication sociale, non seulement financière mais aussi par leur participation active qui fait en sorte que des événements comme celui-ci soient réalisables », a-t-il déclaré.

Le comité organisateur

Le comité organisateur de l’Omnium était formé de Serge St-Laurent, Patrick O’Hara et Nathalie Brault (Entreprise Robert Thibert), Manon Marotte et Darsen Charles (RBC Banque royale du Canada), Julie Voyer (Gravité Média), Gilles Bouffard (Club Voyages Raymonde Potvin), Annie-Julie Ste-Marie (AJ Stratégie), Sylvie Rouillier et Ariane Goyette (Fondation Anna-Laberge).

Les partenaires

Majeurs : Entreprise Robert Thibert et RBC Banque royale du Canada

Platine : Gravité Média

Or : AJ Stratégie

Argent : Entreprise Robert Thibert et RTX Wheels

À propos de la Fondation

La Fondation Anna-Laberge amasse des fonds pour le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest (CISSS-MO) sur le territoire Jardins-Roussillon. Elle répond aux besoins de l’Hôpital Anna-Laberge, des CLSC Châteauguay, Jardin-du-Québec et Kateri ainsi que des centres d’hébergement de Châteauguay, de La Prairie et de Saint-Rémi. Pour obtenir des informations sur la Fondation Anna-Laberge, composez le 450 699-2703 ou visitez le www.fondationannalaberge.com.