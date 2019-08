L’Omnium Thibert enrichit la Fondation Anna-Laberge de 156 000 $

La 4e édition de l’Omnium Thibert a permis de verser 156 000 $ à la Fondation Anna-Laberge.

L’activité bénéfice s’est déroulée le mardi 20 août au club de golf Belle-Vue à Léry, sous la présidence d’honneur de Marie Chantal Loiselle, directrice, Service Signature Rive-Sud.

Après la ronde de golf, 370 convives ont profité d’un souper et d’une soirée animée par Serge St-Laurent et José Gaudet, respectivement président et porte-parole de la Fondation Anna-Laberge.

«Plusieurs vedettes étaient présentes pour mousser la soirée: Lucian Bute, Guy Lapointe et Bruno Heppell. L’encan silencieux, rempli de lots variés, a rapporté près de 9 800 $. L’encan crié a quant à lui rapporté 53 900 $ en quelques minutes à peine ! Finalement, les billets de tirage ont rapporté 6 510 $, permettant à une personne chanceuse de remporter un voyage d’une semaine à Punta Cana, gracieuseté de Voyages Vasco Mercier», détaille la Fondation dans un communiqué.

Vice-président développement des affaires, relations publiques et marketing – Amérique du Nord chez Thibert, Patrick O’Hara a exprimé: «À titre d’ambassadeur de l’omnium, je remercie le comité organisateur, l’équipe de la Fondation Anna-Laberge, les commanditaires, les participants, les bénévoles et mes collègues de travail pour leur grande générosité qui permettra l’acquisition de nouveaux équipements pour le CISSSMO, territoire Jardins-Roussillon».

Le comité organisateur

Serge St-Laurent, Patrick O’Hara, Michel Dandurand et Deborah Beaulne (Thibert), Natalie Tremblay (Desjardins), Julie Voyer et Ariane Goyette (Gravité Média), Lucie Lamontagne, Philippe Mercier, Alexandre Provost (DPJL), Sylvie Rouillier, Maude Daoust et Marilyne Vigneault (Fondation Anna-Laberge) se joignent à la coprésidente d’honneur pour remercier tous les golfeurs et les nombreux bénévoles présents lors de cette journée sous le signe du soleil et de la santé.

En 4 ans, l’Omnium Thibert a permis de remettre près de 620 000 $ à la fondation.

À propos de la Fondation

La Fondation Anna-Laberge amasse des fonds pour le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest (CISSSMO) sur le territoire Jardins-Roussillon. Elle répond aux besoins de l’Hôpital Anna-Laberge, des CLSC Châteauguay, Jardin-du-Québec et Kateri ainsi que des centres d’hébergement de Châteauguay, de La Prairie et de Saint-Rémi. Pour plus d’informations, composez le 450 699-2703 ou visitez le fondationannalaberge.com.