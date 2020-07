Longueuil couronnée Maxi Capitale du May West

Après un exercice se voulant ludique et visant à promouvoir les produits du Québec dans les magasins Maxi, Longueuil a été couronnée Maxi Capitale des petits gâteaux May West de Vachon. Elle se joint ainsi à un palmarès d’une vingtaine de Maxi Capitales partout au Québec, où les résidents ont leur produit québécois chouchou.

«C’est important pour nous de faire rayonner les produits d’ici et nous savons qu’au Québec, les gens ont un fort sentiment d’appartenance à leur région et à leur municipalité, indique le vice-président Exploitation de Maxi Patrick Blanchette. Alors pourquoi ne pas s’amuser un peu avec tout ça pour faire ressortir les préférences des clients Maxi un peu partout dans la province?»

Maxi a donc élaboré une liste de produits de chez nous, certains plus loufoques que d’autres, et a cherché à savoir dans quel magasin chacun des produits était le plus populaire, selon les ventes les plus élevées enregistrées dans chaque magasin.

Ainsi, en 2019, les clients du Maxi de Longueuil sont ceux qui ont consommé le plus de petits gâteaux May West de Vachon.

«Je savais que les ventes de May West étaient élevées à mon magasin, mais pas au point que Longueuil soit l’endroit où ce produit est le plus vendu au Québec, s’étonne le directeur du Maxi de Longueuil Jean-François Blanchard-Dallaire. Je pense que les Longueuillois accueilleront ce ‘’couronnement’’ avec l’humour que je leur connais, car il faut bien prendre le temps de sourire un peu en cette période difficile!»

Un panneau publicitaire aux couleurs de la bannière soulignera cet «exploit» à Longueuil.

La mairesse Sylvie Parent s’est également prêtée au jeu en participant au tournage de la publicité numérique et a gracieusement offert son cachet, un chèque de 1000$, à l’organisme L’Entraide Chez Nous.

(Source: Les Compagnies Loblaw Limitée)