Lorsque la Fiat 500X apparaît dans "Retour vers le Futur"

Article par Olivier Beaulieu

Au Québec et au Canada, le manufacturier Fiat a la vie dure. Sa percée américaine a été quelque peu ternie par des problèmes de fiabilité. En Italie et ailleurs sur le continent européen, Fiat connaît pourtant du succès. Depuis sa sortie en 2016, le 500X fait partie du top 5 des ventes européennes dans son segment. Et cette année, elle reçoit des améliorations!

Pour faire la promotion de cette mise en plis, Fiat a utilisé la trilogie de science-fiction Retour vers le futur pour illustrer le caractère avant-gardiste du véhicule sans toutefois compromettre son charme. Ce petit utilitaire reçoit quelques retouches esthétiques, mais surtout de nouvelles motorisations sur le marché européen. Au niveau visuel, les modifications sont difficilement observables. On parle à peine de quelques changements au niveau des couleurs offertes et d’une signature lumineuse légèrement modifiée. Les déclinaisons d’équipements restent semblables et le système multimédia est compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. On remarque cependant quelques modifications au niveau de l’ergonomie de l’habitacle.

Pour la motorisation, de grands changements ont été annoncés sur le marché européen. Au Canada et aux États-Unis, actuellement, Fiat offre deux moteurs, soient le quatre cylindres turbo MultiAir de 1,4 litre et le quatre cylindres Tigershark MultiAir de 2,4 litres.

La vidéo publiée par Fiat met en scène un couple des années 1960 qui se balade à bord de leur Fiat. Alors qu’ils roulent dans ce qui semble être un petit village européen, le couple est foudroyé et, tout comme dans la trilogie Retour vers le futur, ils sont transportés dans le temps et conduisent dorénavant la nouvelle version du Fiat 500X bien plus garnie en matière de technologie. On fait donc état des assistants à la conduite qui sont offerts dans la nouvelle mouture. Et à la toute fin de la vidéo, le personnage du Dr Emmett Brown incarné par l’acteur Christopher Lloyd fait une apparition-surprise.

Plus de détails suivront concernant le Fiat 500X 2019 pour les marchés américain et canadien.