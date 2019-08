Loud, Coeur de pirate et Sylvain Cossette à Saint-Lambert en fête

Avec Loud, Cœur de pirate et Sylvain Cossette au sein de sa programmation, Saint-Lambert en Fête devrait attirer des foules records au centre-ville du 22 au 25 août, prédit l’organisateur.

En 2014, lorsque La fête du village est devenue Saint-Lambert en Fête, près de 40 000 festivaliers se sont rendus sur le site de l’événement. En 2018, ce nombre s’élevait à 80 000.

«C’est un Centre Bell par jour!» lance le directeur général et vice-président de l’organisation du festival Jean-Pier Doucet au Courrier du Sud.

Sans s’avancer sur un nombre exact, M. Doucet s’attend à ce que l’événement attire encore plus de visiteurs cette année.

«Je pense qu’on va atteindre un nouveau record», affirme-t-il.

Il faut dire que la programmation a de quoi attirer des gens d’un peu partout aux alentours de la municipalité.

«Il y a beaucoup d’activités sur les réseaux sociaux en ce qui a trait à Loud et Cœur de pirate, souligne M. Doucet. On voit que ça bouge beaucoup.»

Bien sûr, le nombre de festivaliers dépend toujours de la température; «s’il pleut ou qu’il fait trop chaud, les gens ne viennent pas».

«Ce qui est intéressant, c’est que le festival a lieu au centre-ville de Saint-Lambert, un lieu très sympathique avec trois parcs, des cafés terrasses… ajoute-t-il. Chaque année, quand on fait nos études d’achalandage, 92% des festivaliers nous disent qu’ils vont revenir l’année prochaine.»

Pour petits et grands

Ce qui fait de Saint-Lambert en Fête un événement populaire vient d’abord et avant tout de la gratuité des spectacles et activités, selon Jean-Pier Doucet.

«Il n’y a plus beaucoup de festivals où on peut se permettre ça», observe-t-il.

Le festival propose également une formule «très festive, très large, qui couvre tous les publics».

En plus d’assister aux spectacles sur les trois scènes, les visiteurs peuvent profiter de l’animation de rue. Un élément qui «rehausse l’aspect festif du festival», croit M. Doucet.

Les familles ne sont pas laissées pour compte avec le village des enfants. Cette activité est, année après année, parmi les plus populaires.

«Étant donné que c’est un site supervisé, ça permet à un des deux parents d’aller magasiner pendant que les enfants sont dans le village.»

Comme par les années passées, une centaine de commerçants auront pignon sur rue tout au long de l’événement afin d’offrir aux festivaliers une braderie à ciel ouvert.

Il y aura également un bistro-terrasse avec des restaurants de l’avenue Victoria au parc du Village. Tous les soirs, les visiteurs pourront profiter d’un 5 à 7 et de spectacles de toutes sortes.

Découvrir Saint-Lambert

Pour les organisateurs, Saint-Lambert en Fête est aussi l’occasion de faire découvrir la ville aux jeunes familles.

«La moitié des visiteurs sont des gens qui viennent de l’extérieur de Saint-Lambert, ce n’est pas rien, révèle Jean-Pier Doucet. À ces gens, on leur dit: découvrez Saint-Lambert, et si vous l’aimez, peut-être qu’un jour vous l’adopterez. Notre but est de mettre en valeur cette belle ville.»

Le Réseau de transport de Longueuil offrira la gratuité pour les festivaliers depuis le métro de Longueuil pendant tout le festival afin de limiter l’utilisation des voitures.

Programmation

Loud – 22 août, 21h, scène Desjardins

Cœur de pirate – 23 août, 21h, scène Desjardins

Sylvain Cossette – 24 août, 21h, scène Desjardins

Brimbelle – 25 août, 13h30, scène RBC

Liste complète des spectacles et activités: www.saint-lambertenfete.com