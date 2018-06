Louer une Porsche à très court terme, maintenant possible!

Article par Michel Deslauriers

C’est connu, les clients de Porsche sont des gens fidèles qui adorent leur voiture et la conservent longtemps. Toutefois, pour ceux et celles qui désirent seulement vivre l’expérience, s’initier à la marque ou encore changer de modèle plus souvent, une nouvelle option est maintenant disponible pour la première fois au Canada.

Le constructeur a en effet annoncé vendredi dernier l’implantation au pays de son programme de location à court terme appelé « Porsche Drive ». Celui-ci a été développé et lancé initialement en mai 2014 avant de prendre de l’expansion pour s’établir dans d’autres villes en Allemagne et en Suisse.

Chez nous, Porsche Drive n’est offert pour l’instant que par le Centre Porsche Rive-Sud à Brossard, dans la région de Montréal. À plus long terme, cependant, d’autres concessionnaires ailleurs au Canada pourraient emboîter le pas.

Comment ça fonctionne? C’est très simple. Qu’ils recherchent une voiture sport Porsche à deux ou à quatre portes, les consommateurs intéressés trouveront des exemplaires à louer de chaque modèle de la gamme, incluant les 718 Boxster, 718 Cayman, Panamera, Macan et Cayenne, sans oublier la légendaire 911. La location peut se faire sur une période aussi courte qu’une heure ou bien s’étirer jusqu’à une semaine. À titre d’exemple, louer une Porsche 718 Boxster ou une 718 Cayman pour 60 minutes revient à 149 $.

Il faut préciser que le programme Porsche Drive fait partie d’un nouveau projet pilote de services de mobilité à l’échelle mondiale, tout comme le programme Porsche Passport lancé l’an dernier aux États-Unis qui permet aux membres de réserver des modèles en fonction du type d’abonnement choisi.

Comment trouvez-vous cette idée?