81e Régates de Valleyfield : Lucky-Uke et «The Vinyls» s’ajoutent à la programmation culturelle

Le duo australien Mashd N Kutcher ainsi que les groupes Lucky-Uke et The Vinyls s’ajoutent à une programmation culturelle qui comprend déjà Eric Lapointe et Sylvain Cossette en prévision des 81e Régates de Valleyfield.

Le directeur général des Régates, Michel Poirier en a fait l’annonce en présence des partenaires de l’événement réunis au Cabaret d’Albert du diffuseur Valspec, jeudi. Alors que les finales des courses d’hydroplanes se dérouleront le dimanche 14 juillet, les soirées-spectacles du grand week-end se mettront en branle le jeudi 11 juillet, 5 jours après les concerts gratuits de la fin de semaine initiale.

Lors de la soirée DJ, une jeune femme talentueuse aux tables tournantes, Mathilde Langevin, lancera les festivités à compter de 20 h. Elle sera suivie de White B, un rappeur à la carrière solo impressionnante.

En tête d’affiche, à 22 h, le duo australien Mashd N Kutcher montera sur la scène Loto-Québec. Ce tandem, très en vogue dans l’industrie, en sera seulement à son second spectacle au Canada. Tandis que leurs performances tiennent les pistes de danse bondées de monde, leurs deux disques platine et or occupent les ondes sur le continent autralien. A partir de 23h30, le «party» se poursuivra avec une DJ reconnue notamment par sa résidence au Beach Club, mais aussi par ses lancers de burgers durant ses prestations, nulle autre que Tizi.

Le vendredi 12 juillet, «Lucky-Uke» et son leader Matt Laurent ouvriront le bal à 20h30. Le public pourra découvrir un groupe de musiciens aux voix magnifiques et ayant un style de musique reggae à base de ukulélé.

À compter de 22h30, on retrouvera Sylvain Cossette qui, 10 ans après le retentissant succès de la tournée 70s, revient sur la scène des Régates avec son spectacle 80s. Une toute nouvelle production à grand déploiement où le chanteur fera vivre à l’auditoire la décennie qui a servi de tremplin pour la suite de sa carrière.

Pour clore le volet culturel de l’événement, le groupe The Vinyls se produira le samedi 13 juillet à 20h30. Cette formation musicale aux sonorités riches de la pop, du rock, du soul et du R&B précédera le feu d’artifice à 22h15. Enfin, l’auteur-compositeur-interprète Eric Lapointe entend revenir en force pour créer une ambiance électrisante digne de son charisme après avoir été obligé d’annuler son spectacle pour des raisons de santé, l’an dernier, lors des 80es Régates de Valleyfield.

«Eric Lapointe, c’est de loin le meilleur au Québec pour vendre des billets et donner un grand spectacle. Il en sera à sa première présence aux Régates en trois ans», de signifier le directeur général, Michel Poirier.