Lulu Hugues s’associe à la Ride de filles

Crédit photo : (Photo: Gracieuseté – csstudioprod.com)

L’organisation de la Ride de filles 2018, une randonnée à moto visant à amasser de l’argent pour lutter contre le cancer du sein, frappe un grand coup pour son 10e anniversaire, le 14 juillet. Elle s’est adjointe la chanteuse Lulu Hugues à titre de porte-parole et vise un objectif de 100 000$.

Elle-même en rémission d’un cancer du sein, la chanteuse s’est investie à 100% dans l’événement. Elle a suivi son cours de moto au cours des dernières semaines afin de pouvoir prendre le départ en compagnie des participantes, à La Prairie. Elle chevauchera une Harley Davidson prêtée par un concessionnaire pour l’occasion. Son frère Rick Hugues sera aussi de la partie.

«Elle a passé son examen en un temps record. Ça lui a pris un mois et demi», félicite Sylvie Brisebois, une résidente de la région qui a mis au monde cette activité en 2008.

En soirée, Lulu Hugues montera sur scène à l’aréna de Bromont afin de prolonger le plaisir des participantes. La 3e édition de La Ride de filles le show mettra en vedette d’autres artistes, dont Élizabeth Blouin-Brathwaite.

«Ça va être explosif!, entrevoit Mme Brisebois. Lulu Hugues va faire toutes les œuvres de Janis Joplin.»

Inscriptions

Un total de 250 participantes sont attendues à la randonnée de 250 km en Montérégie et Estrie. Il reste pour l’instant environ 25 places à combler. Il est possible de s’inscrire jusqu’au matin même de l’activité, une demi-heure avant le départ prévu à 9h au resto Ben & Florentine au 950, des Prés-Verts à La Prairie. Chaque participante doit s’engager à faire un don de 100$. Puis, elles disposent de différents forfaits de participation (randonnée seulement, randonnée et spectacle ou randonnée et souper).

«On a toujours des inscriptions de dernière minute parce que certaines participantes attendent de savoir s’il va faire beau.» -Sylvie Brisebois, organisatrice

Les gens qui n’ont pas de moto peuvent participer en assistant au souper et spectacle (40$) ou à ce dernier seulement (25$).

Un prix pour la randonnée

La Ride de filles est récipiendaire du prix Palm McLernon, soit l’activité de collecte de fonds de l’année en 2017. Ce prix a été décerné par la Fondation du cancer du sein du Québec.

Info: ridedefilles.org