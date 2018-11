Lumières, confrérie et réjouissance sur Notre album SOLO

Crédit photo : Photo Journal Saint-François - LePetitRusse

À l’aube de la saison froide et à l’approche de la période des Fêtes, un collectif de musiciens accomplis présente Notre album SOLO.

« C’est un beau disque, nous avons eu du plaisir à le faire. D’habitude on enregistre un album avant de partir en tournée. Mais cette fois, on a fait le show une quarantaine de fois et après, en janvier dernier, nous sommes entrés en studio et nous l’avons enregistré encore sous l’énergie lumineuse et très proche de ce que nous faisons en spectacle », indique Olivier Demers, l’un des huit membres de ce groupe de musique traditionnelle.

En fait, la formation est issue des groupes Le Vent du Nord et De Temps Antan qui ont forgé une belle dynamique en joignant leur savoir-faire. « À l’origine, nous étions deux bands un peu frères. On sent cette histoire familiale. Deux groupes qui sont dans la génération des jeunes quarantenaires qui font cette musique traditionnelle québécoise. Au début nous l’avons fait pour le plaisir et les gens ont embarqué et nous avons fusionné », dit celui qui se réjouit de voir autant de musiciens sur scène. La vogue étant aux duos et aux trios, de voir huit chanteurs multi-instrumentistes de haut niveau sur scène est toujours emballant pour les amateurs.

En spectacle dans la région

D’ailleurs, les membres de cette confrérie seront de passage à Salaberry-de-Valleyfield en décembre, quelques jours avant la veille du jour de l’an. En décembre, une tournée SOLO de 10 salles se tient au Québec pour un party musical incontournable. Le 29 décembre ils seront au Café Chez Rose.

« Le spectacle, grosso modo c’est la même chose que l’an dernier, avec quelques ajouts de pièces, mais la même formule dans cette magnifique lumière. Ça représente une belle énergie, les gens vont se reconnaître dans notre musique et notre enthousiasme. C’est all-in dans la joie », lance Olivier Demers, violoniste, guitariste, mandoliniste, mandoloncelliste, tapeux de pieds, compositeur, arrangeur, choriste, entre autres.

Un album lumineux et réjouissant

D’ici le spectacle du 29 décembre, il est possible de se familiariser avec les chansons du collectif en se procurant Notre album SOLOsur Internet ou en magasin dès le 16 novembre. L’expérience et la grande connaissance du milieu ont permis à Simon Beaudry, Éric Beaudry, David Boulanger, Nicolas Boulerice, André Brunet, Réjean Brunet, Pierre-Luc Dupuis et évidemment à Olivier Demers de dénicher de superbes chansons traditionnelles et de composer des pièces originales d’une grande qualité.

Ce répertoire invite à la fête et fait sourire. « C’est une musique traditionnelle qui vibre et fait vibrer. C’est notre héritage et des gens veulent se retrouver là-dedans. C’est l’essence d’où l’on vient. Le désir de revenir à notre identité », mentionne Demers. La puissance des huit voix et des instruments variés donne une couleur unique à cet album. Le côté festif et ludique de De Temps Antan se marie bien à la profondeur et aux harmonies de Le Vent du Nord. Cet album a été conçu au studio Piccolo de Montréal avec l’ingénieur de son renommé, Charles-Émile Beaudin. Michel Faubert a contribué à définir la vision artistique du projet et interprète également une chanson sur l’album.