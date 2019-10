L’Université de Sherbrooke offre le dictionnaire en ligne «Usito» gratuitement

Premier dictionnaire électronique à décrire le français standard en usage au Québec tout en faisant le pont avec le reste de la francophonie, Usito est maintenant offert gratuitement à tous les internautes.

«C’est notre outil, c’est notre dictionnaire, ce sont nos mots!» s’est exclamé David Goudreault romancier, poète, travailleur social et performeur, dans un slam inédit soulignant l’annonce de la gratuité du dictionnaire en ligne Usito.

«L’avenir appartient à ceux qui Usito, à celles qui embrassent leur propre langue, qui célèbrent leurs mots, qui s’élèvent à la hauteur des plus grands et des plus nobles outils et en voici un unique, magnifique et gratuit», a-t-il également déclamé avec sa verve imagée et enthousiaste.

La gratuité de la plateforme s’inscrit dans une dynamique d’éveil de l’intérêt à la découverte ou à la redécouverte de la langue française d’ici. Elle vise également à faciliter et à favoriser l’accès des Québécoises et Québécois à leur langue et à leur culture. C’est également un excellent moyen de partager cette culture pour révéler les usages propres à la langue parlée au Québec et chez les francophones d’Amérique.

Une contribution concrète à la société

Usito est le seul dictionnaire du français qui ouvre un aussi large espace à l’usage québécois, canadien et nord-américain dans tous les domaines de la vie courante et professionnelle. Il présente les mots que nous connaissons tous et toutes, qui sont illustrés par des citations de notre patrimoine culturel. Ce sont les mots qui aident notamment les nouveaux arrivants à nous comprendre et à s’intégrer», explique le recteur de l’Université de Sherbrooke, professeur Pierre Cossette.

«L’un des objectifs, en tant qu’établissement d’enseignement et pôle majeur en linguistique et en sciences du langage, est de nous engager à fond dans le rayonnement de la langue et de la culture d’ici», mentionne la professeure Anick Lessard, doyenne de la Faculté des lettres et sciences humaines.

«Voici une nouvelle manifestation de notre volonté de contribuer concrètement à la société et, dans le cas d’Usito accessible gratuitement, à toute la francophonie», ajoute le recteur.

Une interface renouvelée

Puisque la langue est en constante évolution, le dictionnaire Usito est continuellement enrichi par l’actualité et par les besoins exprimés par les personnes qui l’utilisent.

La nouvelle plateforme gratuite du dictionnaire Usito, qui comporte toujours un moteur de recherche très puissant, convivial et intuitif, a en outre été bonifiée d’une riche section de navigation.

Celle-ci est constituée de dizaines de rubriques qui sont autant de portes d’accès vers des contenus thématiques, qui permettent aux internautes de trouver très rapidement les informations qu’ils cherchent.

Un dictionnaire unique

Usito a été imaginé, conçu et réalisé par une équipe de recherche de l’Université de Sherbrooke. Colossal, le projet de l’équipe Franqus a nécessité plus de quinze ans de travail et la collaboration d’une soixantaine de personnes (rédacteurs, réviseurs, consultants et informaticiens).

À la tête du groupe de recherche, les professeurs Hélène Cajolet-Laganière, Pierre Martel, codirecteurs éditoriaux, et Chantal-Édith Masson, directrice informatique, souhaitaient combler un manque en dotant la collectivité québécoise d’un outil lexicographique mieux adapté à son contexte linguistique et culturel. Ils se réjouissent aujourd’hui de voir leur œuvre devenir pérenne, avec la gratuité.

Avec les précieux conseils d’un comité de gouvernance qui regroupe les auteurs du projet ainsi que la relève en linguistique de l’UdeS, l’institution s’assure désormais que la rigueur qui fait la renommée d’Usito demeure, tout en assurant la continuité de son développement. L’ensemble des abonnés qui s’étaient déjà prévalus d’une licence se verront offrir un remboursement au prorata des mois consommés.

Usito en bref

Plus de 80 000 mots

Plus de 5 600 tableaux de conjugaison

Plus de 100 000 définitions

Plus de 2 000 remarques normatives

Plus de 40 000 citations tirées d’œuvres littéraires et d’articles journalistiques

Plus de 2 000 anglicismes et autres emplois critiqués

Plus de 10 000 québécismes et mots caractéristiques des contextes canadien et nord-américain

Plus de 200 notices biographiques des auteurs cités

Plus de 300 infobulles favorisant la compréhension et le décodage

Accéder au dictionnaire en ligne Usito : usito.USherbrooke.ca

La gratuité du dictionnaire Usito selon David Goudreault

Les auteurs du dictionnaire Usito voient l’œuvre de leur carrière devenir pérenne

(Source : Université de Sherbrooke)