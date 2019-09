«Ma Mustang, c’est mon bébé !»

Des dizaines de propriétaires de Ford Mustang se sont réunis les vendredis soir d’été à La Prairie afin de partager leur passion pour cette emblématique voiture sport. À l’invitation d’une des membres du Club Montréal Mustang, Le Reflet a rencontré ces amateurs qui tiennent à leur voiture comme à la prunelle de leurs yeux, le 13 septembre.

Dans le stationnement du Cascades golf, les voitures se succèdent en deux longues rangées. Il y en a de toutes les couleurs, de toutes les années et de toutes les formes. Aucun doute possible toutefois sur la marque; chacune arbore l’iconique cheval d’argent en métal posé à l’avant de la Ford Mustang.

«C’est une bonne soirée. Il y en a au moins une quarantaine et d’autres arrivent encore, souligne Martine Hébert, en pointant les rutilantes voitures qui se placent soigneusement dans l’espace qui leur ait attribué. On les installe de façon à ce qu’elles soient bien visibles.»

Une des administratrices du Club, Mme Hébert présente elle-même avec fierté sa progéniture grise sur laquelle ses initiales sont gravées à l’arrière.

«On prend plaisir à personnaliser notre voiture, à y ajouter des détails qui la rendent unique. On s’en occupe comme si c’était notre bébé», explique-t-elle.

La propriétaire confie qu’elle a réalisé un rêve en faisant l’acquisition d’une Mustang.

«J’ai toujours voulu une voiture décapotable, raconte-t-elle. J’ai eu la piqûre grâce à mon père qui travaillait dans la mécanique automobile. Je le regardais faire et j’étais intéressée. J’aurais aimé qu’il voit ma Mustang avant de mourir.»

Le Club Mustang organise diverses sorties avec les autres membres du Club, leur permettant ainsi de prendre la route en groupe.

«Les convois attirent inévitablement l’attention. Les gens nous regardent et nous font des signes», explique Mme Hébert.

Une histoire d’amour

Miguel Marques en est à sa 4e Ford Mustang, un modèle neuf 2019. Il vante la puissance du moteur et la performance sur route de son véhicule.

«C’est une histoire d’amour qui dure depuis longtemps, convient-il en riant. J’ai aussi apporté ma touche personnelle à ma voiture en inscrivant notamment les noms de mes enfants sur les roues. Il peut y avoir huit Mustang du même modèle, mais toutes différentes.»

Normand Slobodian a dépensé jusqu’à 16 000$ en accessoires pour embellir sa dernière acquisition.

«C’est un kick de jeunesse! Je n’avais pas l’argent à l’époque. Je me suis fait plaisir lorsque mes enfants sont devenus plus grands. J’aime le look de la Mustang et la sensation quand on la conduit», affirme-t-il.

Club de passionnés

Le Club Montréal Mustang rejoint des propriétaires depuis 1981. C’est la première année qu’ils organisent des rencontres au Cascades Golf. Ces derniers viennent de partout sur la Rive-Sud pour exposer leur voiture.

«C’est surtout une occasion de socialiser et de rencontrer de nouvelles personnes, souligne Mme Hébert. Il y a des gens de tous les âges. On peut échanger à propos de nos voitures. J’aime le sentiment d’appartenir à un groupe.»

Le dernier rassemblement du Club à La Prairie s’est déroulé le 20 septembre. Les conducteurs prendront encore la route à bord de leur Mustang dans les prochaines semaines, puis la remiseront pour l’hiver.

«La Ford Mustang est la voiture sport qui a su traverser les années.» -Martine Hébert, Club Montréal Mustang

La Ford Mustang en trois points

-La Ford Mustang a été commercialisée pour la première fois en 1964.

-Les modèles se détaillent entre 27 000$ et 85 000$, selon leurs caractéristiques.

-Six générations de Mustang ont vu le jour. La 6e a été mise sur le marché en 2015.