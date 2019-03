Maisons D&D de Candiac remporte un prix

Crédit photo : Gracieuseté – Jean-Pierre Robert Photographe

Maisons D&D de Candiac a raflé les honneurs lors de la remise des Prix Domus, le 15 mars, à Montréal. L’entreprise spécialisée dans la réalisation de projets domiciliaires a été couronnée dans la catégorie Rénovation résidentielle 50 000 $ et moins pour l’ajout d’une pièce avec salle de bain au-dessus d’un garage d’une propriété à Mercier.

«C’est un type de projet que nous faisons régulièrement, presque les yeux fermés. Le jury a été surpris qu’avec un budget de 50 000$ et moins, on ait été en mesure de le réaliser. L’ajout de pieds carrés est non seulement un atout et un bien-être supplémentaires pour les occupants, mais un investissement aussi très rentable lors de la revente», a déclaré Florence Duhamel, cofondatrice de Maisons D&D aux côtés de Michel Dumas.

La principale intéressée se dit très heureuse du prix remporté à ce concours réservé exclusivement aux membres de l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ).

«Nous sommes très émus et fiers d’avoir obtenu la reconnaissance d’un jury composé d’architectes, d’experts techniques, et de professionnels de l’industrie de la construction et rénovation. Ces professionnels ont l’œil avisé et critique. Ça nous valorise beaucoup et nous procure une certaine fierté d’être gagnant parmi la crème de la crème», a souligné Mme Duhamel.

En huit ans, Maisons D&D a été neuf fois finaliste, dont deux fois gagnantes du trophée Domus.

L’entreprise candiacoise était également en nomination dans la catégorie Rénovation de plus de 50 000 $ et de moins de 150 000 $ et Rénovateur de l’année.