Maisons de ville sur le boul. Marie-Victorin : La Ville reporte l’adoption du projet de résolution

Crédit photo : Le Reflet - Audrey Leduc-Brodeur

Le conseil municipal a reporté l’adoption d’une résolution permettant de construire des maisons de ville au 54, boul. Marie-Victorin à Candiac. Les élus veulent analyser les commentaires des citoyens riverains qui ont exprimé une fin de non-recevoir à ce projet immobilier lors de la séance, le 18 juin.

Les résidents ont d’ailleurs remis une pétition au conseil pour exprimer leur objection officielle au projet «qui défigurerait le secteur et diminuerait la valeur des propriétés», est-il écrit. La pétition déplore «une perte d’homogénéité et de tranquillité». Les résidents des rues Laurence et Laurion seraient les plus pénalisés, d’après la pétition qui compte 38 signatures sur 40 résidences visées. Selon le projet déposé par un promoteur, les sept maisons de ville seraient construites entre ces deux rues sur le boul. Marie-Victorin.

Comme rapporté dans l’édition du 13 juin du Reflet, les résidents du secteur affirment que la construction de ce type d’habitation, qui nécessite un changement de zonage, viendrait transformer de manière draconienne le paysage du quartier du bord de l’eau. Quelques-uns le qualifient de «bijou», alors que d’autres estiment qu’il s’agit d’une «carte de visite» pour Candiac.

Le 18 juin, certains d’entre eux ont également soulevé une problématique de stationnement sur la rue Laurion, puisque les façades donneraient directement sur cette rue étroite. Le directeur général de la Ville de Candiac, Marc Rouleau, a indiqué qu’une interdiction de stationner son véhicule dans la rue pourrait pallier ce problème.

Au terme de la consultation, le maire Normand Dyotte a indiqué que le conseil préférait suspendre l’adoption d’un projet de résolution concernant ce dossier.

«Nous avons entendu vos préoccupations et allons délibérer sur la suite des choses», a-t-il dit.