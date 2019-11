Maisons inhabitées : quelles mesures prendre en prévision de l’hiver

La Société d’habitation du Québec (SHQ) rappelle quelques précautions à prendre pour protéger l’intégrité de sa maison si cette dernière demeure inhabitée durant la saison froide.

Précautions générales:

Vérifier l’état général de la maison régulièrement;

Procéder au déneigement de la toiture si le poids de la neige (ou de la glace) est important;

Pour la sécurité des personnes, déneiger et déglacer les stationnements, allées piétonnières, marches d’escalier et perrons;

Déneiger le compteur à gaz, les évents d’appareils au gaz, les trappes d’aération et les fenêtres du sous-sol;

Pour les maisons munies de réservoirs au mazout, ou alimentées par un réservoir de propane ou par un réseau de gaz naturel, les propriétaires auraient aussi avantage à fermer l’alimentation afin de réduire les risques de fuite.

Maisons sans chauffage ni électricité :

Fermer le disjoncteur principal de la maison;

Fermer la valve principale d’entrée d’eau et la protéger du froid à l’aide de couvertures et de matériaux isolants;

Vider tous les tuyaux d’eau (chaude ou froide), incluant les systèmes de chauffage à eau chaude, le cas échéant;

Vider le chauffe-eau;

Ouvrir tous les robinets et actionner la chasse d’eau des toilettes à plusieurs reprises;

Débrancher et vider les tuyaux d’alimentation d’eau de la laveuse et du lave-vaisselle;

Verser 500 ml de produit antigel (à la rigueur, du lave-vitre antigel pour auto) dans la cuvette des toilettes, dans le renvoi des éviers, des lavabos et des baignoires et dans le drain du plancher, et 1L dans le fond de la laveuse et du lave-vaisselle;

Limiter les infiltrations d’air en obturant les entrées et sorties d’air (ventilation, sécheuse, hotte…) et permettre à la lumière du soleil de pénétrer par les fenêtres.

Maisons chauffées et avec électricité :

Dans le cas des bâtiments alimentés en électricité, évacuer tous les matériaux contaminés et assécher le bâtiment en maintenant le taux d’humidité relative intérieure entre 30 % et 50 %. Assurer une bonne ventilation et maintenir une température intérieure suffisamment élevée pour prévenir la formation de condensation sur les matériaux.

(Source: Société d’habitation du Québec)