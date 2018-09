La maladie du chevreuil fou non recensée dans la région

Crédit photo : Journal Saint-François - Archives

La maladie débilitante chronique du cervidé n’a pas atteint les chevreuils de la région.

Nicolas Bégin, porte-parole du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs confirme que pour le moment, il ne s’agit que d’un cas isolé à Grenville-sur-le-Rouge dans le secteur des Laurentides. Ainsi, aucun cas n’a été répertorié sur les territoires de Soulanges, Beauharnois-Salaberry et le Haut-Saint-Laurent. Toutefois, les manifestations physiques de la maladie surviennent entre 18 et 48 mois après la transmission de la maladie.

Celle-ci a déjà été retracée dans l’État de New York en 2005. M. Bégin mentionne que les agents de la faune américains avaient trouvé des mesures efficaces pour contrer la maladie. Le MFFP est d’ailleurs en contact avec ses voisins du Sud.

Dans les Laurentides, où le cerf malade a été trouvé, un rayon de 400 km carrés a été fermé à la chasse jusqu’au 18 novembre. Un échantillonnage sera effectué après l’abattage d’autres bêtes du troupeau.

Il s’agit du premier recensement de cette maladie au Québec. Elle a été aperçue la première fois au Colorado en 1967.

Maladie débilitante chronique du cervidé

Il s’agit d’une maladie mortelle semblable à la vache folle. L’humain pourrait être affecté après avoir consommé de la viande d’un animal malade. Une coordination lente, un pelage hérissé et la sudation excessive de l’animal sont quelques-uns des symptômes perceptibles. Sinon, le tout se traduit par des troubles dégénératifs du cerveau. La maladie peut se transmettre par les excréments ou par le sol ou de l’eau contaminé.