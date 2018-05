Une maman reconnaissante envers les gens qui ont sauvé son bébé

Crédit photo : Le Reflet - Audrey Leduc-Brodeur

Mélissa Veilleux-Dubé ne trouve pas de mots assez forts pour décrire sa gratitude envers des automobilistes qui lui sont venu en aide alors que son bébé de 2 ans était pris de convulsions dans son véhicule.

L’événement est survenu le 9 mai. La maman attendait au feu rouge à l’angle des boulevards Jean-Leman et Sardaigne à Candiac. Elle revenait d’une visite à la clinique pour vérifier l’état de son petit Luca qui faisait de la fièvre.

«Il s’est mis à faire un drôle de bruit. J’ai vu qu’il avait les yeux à l’envers et les lèvres mauves. Il était bleu et ne bougeait plus. Il est tombé dans les pommes», raconte-t-elle.

Prise de panique, Mme Veilleux-Dubé est sortie de sa voiture et a crié à l’aide.

«Des gens se sont arrêtés, poursuit-elle. Un homme a pris mon bébé et l’a mis sur le côté. La manœuvre lui a permis de reprendre son souffle. Une femme m’a aussi conduite à l’hôpital parce que je n’étais pas en état de le faire.»

La maman croyait d’abord que son bambin s’était étouffé avec un morceau de fruit séché qu’elle venait de lui donner. Mais selon les médecins, il a plutôt été victime de convulsions fébriles dues à la fièvre trop élevée. Luca va bien aujourd’hui, rassure-t-elle.

La maman a contacté Le Reflet pour exprimer sa reconnaissance envers les bons Samaritains qui sont intervenus cette journée-là.

«Si personne ne m’était venu en aide, je n’aurais pas su quoi faire, dit-elle. J’étais en réaction, j’avais peur et ils m’ont calmée. Je ne crois pas que ces gens étaient là par hasard et je veux les remercier.»