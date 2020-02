Manifestation à Saint-Lambert: un individu arrêté

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil a arrêté un automobiliste aux abords de la manifestation à Saint-Lambert, le 19 février, vers 15h15.

Alors que les agents du SPAL étaient sur les lieux en assistance au Service de police du Canadien National (CN), les policiers ont dû intervenir auprès d’un automobiliste. Ce dernier semblait s’apprêter à forcer le barrage effectué par les agents à l’intersection des rues Saint-Georges et Upper Edison.

Le conducteur, un homme dans la trentaine, a dû être maîtrisé alors qu’il n’obtempérait pas aux indications des agents.

L’individu n’aurait vraisemblablement aucun lien avec la manifestation en cours.

L’homme a été libéré sur place.

Le service de train sur la ligne exo3 Mont-Saint-Hilaire est interrompu pour une durée indéterminée.

Exo a confirmé que le service d’autobus de la ligne 300 en direction de Montréal sera suspendu jusqu’à 9h30. Il n’y aura que des autobus de la ligne 200.

Le service sur la ligne 200 sera bonifié et les autobus passeront à tous les arrêts habituels de la ligne 300. Tous les autobus de la ligne 200 passeront par la gare Mont-Saint-Hilaire, puis se rendront au terminus Longueuil afin d’assurer une plus grande fréquence.

Pour les résidents de Saint-Hubert et Saint-Lambert, le service sera assuré par les autobus du service local du Réseau de transport de Longueuil. Les lignes 1 et 6 desservent la gare de Saint-Lambert vers le terminus Longueuil. Les lignes 8,28 et 88 desservent la gare de Longueuil-Saint-Hubert vers la terminus Longueuil. La ligne 28 de l’aéroport de Saint-Hubert se dirige vers le terminus Longueuil.

Les titres TRAINS seront acceptés dans tous les autobus exceptionnellement et dans la station de métro Longueuil-Université-de-Sherbrooke.

Selon le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL), une quarantaine de manifestants est toujours sur les lieux ce matin. Ils sont installés sur les voies de la rue Saint-Georges, à l’intersection de l’avenue Saint-Charles et de la rue Saint-Louis.

Les manifestants bloquent la voie ferrée en soutien à la communauté Wet’suwet’en, qui s’oppose au projet de gazoduc Coastal Gaslink en Colombie-Britannique.